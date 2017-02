PP pide a Villalobos "cordura" ante un servicio de bomberos "precario que se desmonta con dos sucesos a la vez"

Etiquetas

Insta a sacar ya la convocatoria de plazas de 2017, reabrir parques, crear un reglamento de voluntarios y cubrir las "carencias"

La portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Sevilla, Virginia Pérez, junto a la también diputada provincial y vicesecretaria de Acción Política el PP de Sevilla, Carolina González Vigo, han pedido "cordura" al presidente de la institución provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, ante una situación del servicio de prevención y extinción de incendios "alarmante, precaria y preocupante" que lleva a que el sistema se "desmonta en cuanto hay dos incidentes a la vez".

Por ello, Virginia Pérez, junto al resto de diputados provinciales populares, ha pedido a Villalobos que reabra los seis parques cerrados e la provincia, mencionando los de Coria del Río, Marchena, El Ronquillo, Aznalcóllar o Santiponce; que haya un plan transitorio "de verdad para cubrir las carencias"; además de atender las reclamaciones de los bomberos de pertenecer a la mesa de trabajo y aprobar el reglamento para los bomberos voluntarios, que conforman "el 40 por ciento" de los efectivos.

Asimismo, exige que se pruebe ya la oferta de empleo de 2017 para este colectivo, teniendo en cuenta que las 20 plazas de bomberos de la convocatoria de 2016 "ha salido hace dos semanas".

Pérez insta a actuar para que "no haya ciudadanos de primera y de segunda" y recuerda que si no se invierte en efectivos, recursos y medios materiales al final habrá llevará a "lamentar el día de mañana el no haber puesto un sistema de calidad". "Una cosa es lo que aparece sobre el papel y otra lo que ocurre en los municipios, con parques cerrados, funcionarios que nunca llegan, siniestros que pueden terminar fuera de control por falta de efectivos", añade.

De su lado, González Vigo alerta de "la obstinación temeraria existente al no aumentar el servicio", mientras que la plantilla "trabaja a destajo, sin cumplir las horas de descanso", a la par que se "continúan apoyando" en los voluntarios. Así, avisa de que los 26 parques tenían que estar abiertos las 24 horas, pero la realidad es que seis de ellos están "cerrados", y recuerda los incidentes ocurridos en las últimas semanas.

Menciona el caso del incendio en el Parque Industrial y de Servicios del Aljarafe (PISA), de Mairena del Aljarafe, al que acudieron bomberos del Aljarafe y voluntarios de La Rinconada, localidad donde también se produjo un incendio al que tuvieron que ir los efectivos de Cantillana, produciéndose otro suceso en la A-92 para el que se tuvo que movilizar a los bomberos de la capital. "Si hay más de dos incidentes en la provincia, el sistema se desmorona", lamenta, añadiendo que los voluntarios no pueden actuar solos, "pero lo hacen ante una tragedia, por lo que si pasa algo la culpa es de Villalobos".

Teniendo en cuenta las áreas de actuación, la diputada provincial ha llamado la atención sobre la situación "deficitaria" de la norte, donde se aseguró que el parque de Gerena tendría un funcionario de apoyo "pero este año no ha aparecido ninguno". "Si hay un incendio en alguno de los diez municipios que cubre, con 33.000 habitantes, hay que esperar a que lleguen los bomberos de Cantillana o de Lora del Río", agrega.

En el Aljarafe, "de cinco parques están dos cerrados", pese a que es el área donde se concentran el 30 por ciento de los sucesos de la provincia. Asimismo, en el área sur, el parque de Marchena no se encuentra abierto "porque no se ha firmado el acuerdos con los alcaldes, por lo que si ocurre algo se tiene que acudir desde Osuna".