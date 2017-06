PSOE acusa a la Junta de "negligencia" por declarar peligro medio de incendios en vez de alto por carecer de operativo

Etiquetas

Exige la comparecencia urgente de Suárez-Quiñones en las Cortes para presentar el operativo y debatir las mejoras necesarias con los grupos

El portavoz de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario Socialista, emplazó al Consejero, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha acusado a la Junta de "negligencia" por declarar peligro medio de incencios en vez de algo por carecer, a su juicio, del operativo necesario dadas las concidiones climatológicas.

En un comunicado de prensa recogido por Europa Press el portavoz de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, José Luis Aceves, ha acusado de forma directa al Consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León de "negligencia y pasotismo" por declarar el "peligro medio" de incendios en la Comunidad con unas condiciones climatológicas "idénticas" a la época de máximo riesgo, ya que las temperaturas que superaran durante más de una semana los 35 grados de máximas.

Esta situación se produce, a juicio del socialista, por "no tener preparado el operativo" y "ahorrarse recursos económicos y seguir empleando recortes" ante un servicio básico para preservar una de las señas de identidad para los castellanos y leoneses como es nuestro patrimonio natural.

José Luis Aceves le ha recordado al consejero que la comunidad "no cuenta" con los medios de extinción necesarios en la actualidad para acometer los efectos del cambio climático y que supone que las condiciones climatológicas y las temperaturas elevadas se disparan en épocas diferentes a las tradicionales y por lo tanto el riesgo de incendios se "dispara".

Ante esta situación, el procurador ha reclamado al consejero de Fomento y Medio Ambiente "menos autocomplacencia, más inversión, más profesionales y la puesta en marcha urgente de todos los medios del operativo en todas las provincias de la Comunidad", ya que en materia de organización de la extinción de incendios "Castilla y León todavía es un reino de taifas según la provincia que hablemos".

EXPLICACIONES

Aceves, ha emplazado emplazado al Consejero, Juan Carlos Suárez Quiñones, a que explique la "nefasta" gestión, denunciada por UGT, al permitir que en la provincia de Ávila no esté operativa ninguna de las 11 torres de vigilancia por no cumplir con los requerimientos de la Inspección de Trabajo.

No obstante, el procurador socialista ha alabado el "esfuerzo" de los profesionales del dispositivo porque "ellos son los que se queman las botas". Sin embargo, ha señalado que el resultado de cada campaña no se puede dejar al arbitrio de si "este año toca o no toca". "Actúe señor consejero, actúe y rápido", ha espetado Aceves.

Ante esta situación, el Grupo Parlamentario Socialista ha reclamado la comparecencia "urgente" de Suárez-Quiñones en las Cortes para presentar el operativo y debatir las mejoras necesarias con los grupos. "No se puede esconder, de una reclamación que realiza el PSOE y buscar una presentación de la campaña sólo por autobombo y rodeada de acólitos, sea valiente y presente la campaña de incendios en donde descansa la soberanía de los castellanos y leoneses", le ha emplazó Aceves.

Por último Aceves ha planteado al consejero una serie de propuestas para acometer de forma "coordinada y directa una lacra tan dañina para la riqueza medioambiental de Castilla y León". Así, ha pedido la urgente puesta en marcha de todo el operativo, más profesionalización, aumento del tiempo de trabajo del personal fijo discontinuo de la Junta, así como aumento del número y trabajo del personal de los retenes-cuya labor también ha alabado.

Por ello, ha subrayadado la necesidad de mejorar la investigación de causas de los incendios y su coordinación para que no sean las empresas privadas quien investigue los incendios.