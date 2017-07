El PSOE pide a Silván que aclare la participación de León en el plan provincial de bomberos

Etiquetas

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de León, José Antonio Diez, ha exigido al alcalde, Antonio Silván, que explique a los leoneses qué participación va a tener el parque de bomberos de León en el Plan Provincial aprobado ayer por la Diputación de León y qué consecuencias va a tener la participación de la plantilla municipal en la asistencia contra incendios en la ciudad.

"Dos años después de que se comenzara a presentar el plan, aprobada ya la memoria, o se sabe qué papel van a jugar los bomberos de León en el Plan Provincial, cuándo y dónde van a salir del término municipal y qué va a recibir el Ayuntamiento de León, y por extensión los leoneses, a cambio de esta participación", ha precisado José Antonio Diez.

Diez ha lamentado que el alcalde no haya sido capaz de informar a los grupos representados en el Ayuntamiento de estas negociaciones con la Diputación, ante lo que ha barajado que se deba a que "no existe ningún grupo de trabajo sobre la aportación de León, existe un acuerdo del PP para arreglar un grave problema que tiene Majo con el plan provincial o existe un acuerdo que, para nada, beneficia a los intereses de los leoneses y por eso el alcalde no quiere darlo a conocer".

El socialista ha recordado que el PSOE ha solicitado en numerosas ocasiones explicaciones sobre esta participación de León en el plan provincial porque es determinante para el desarrollo de la plantilla de bomberos de León, pero "en ningún órgano municipal se ha dado información técnica de las negociaciones con Diputación", sino que "las únicas referencias que son declaraciones contradictorias del propio alcalde y del presidente de la Diputación y de su partido que culpó a los técnicos municipales de León y Ponferrada de poner trabas para encajar el plan provincial que ellos entendían irregular".

José Antonio Diez ha reiterado que "si los bomberos de León tienen que salir a desplazamientos de 20 o 25 kilómetros para atender incendios antes se debe saber quién va a suplir sus ausencias y asumir los costes, qué compensaciones va a recibir el parque y cuánto y qué personal y material va a precisar por estas competencias".