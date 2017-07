El PSOE cree que la comisión sobre los incendios solo busca culpar al Gobierno y no mejorar la gestión

Etiquetas

El diputado del PSOE en la Junta General, Marcelino Marcos Líndez, considera que el borrador del dictamen de la Comisión de Investigación de los Incendios Acaecidos en Diciembre de 2015 solo busca culpabilizar al Gobierno autonómico de aquellos sucesos y no realizar propuestas para mejorar la gestión o corregir errores.

Líndez ha realizado declaraciones a los medios este martes, tras la reunión de la citada comisión, en la que representa a su partido. Ha adelantado que los socialistas "harán muchas aportaciones" a la propuesta de dictamen realizada por el presidente del órgano, Carlos Leal, de Foro Asturias, por no estar de acuerdo con "varias cuestiones".

Así, el diputado socialista se ha mostrado sorprendido de que "no se haga un relato de los hechos como han ocurrido, sino que hay continuas opiniones muy subjetivas". "Se tiene en cuenta de manera sesgada a unos comparecientes y no a otros", ha criticado. Además, afirma que hay hechos que "no son ciertos", como el "reproche de la no participación de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) cuando en esas fechas no había personal".

Según Líndez, el dictamen "va señalando las distintas áreas de gobierno, empezando por el propio presidente". Además, "se confunde prevención con extinción", ya que "el (Plan de Incendios Forestales del Principado) Infopa se activa por extinción, no por prevención".

Para el parlamentario "hay muy poco rigor" en el documento. Así, ha mostrado su esperanza de que finalmente se elabore "un dictamen razonable, que refleje lo que hemos escuchado aquí, y no muestras sesgadas de lo que le interesa al presidente de la Comisión, que es tener unos culpables ya predefinidos".

Así, echa en falta "un capítulo de recomendaciones", porque "todo es susceptible de mejorar pero debemos ser rigurosos y no solo escuchar la parte que interesa para culpabilizar a los miembros del Consejo de Gobierno". "Quieren culpabilizar a un Gobierno y dejar de lado a los auténticos culpables, que son los incendiarios", ha añadido.