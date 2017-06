El fuego en el Parque Natural de Cabo de Gata arrasa unas 30 hectáreas, según el Infoca

Etiquetas

El incendio que ha quedado extinguido este lunes en el entorno de Cala Rajá, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería) ha devorado unas 30 hectáreas de matorral, según los cálculos provisionales que maneja la brigada de investigación incendios forestales (BIIF) del Plan Infoca, donde mantienen abierta la investigación sobre el origen del siniestro.

Hasta el mediodía de este lunes se mantenía en la zona un dispositivo de nueve bomberos forestales, un agente de Medio Ambiente y un camión autobomba para acabar con los últimos restos de un fuego que quedó controlado en la tarde del viernes después de que se desatara poco después de las 16,00 horas del mismo día.

Desde el Ayuntamiento de Níjar (Almería) han lamentado el siniestro y han felicitado por sus labores tanto al Infoca como a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por la actuación para sofocar las llamas que han acabado con una zona de "alto valor ecológico".

No obstante, desde el Consistorio esperan que la zona "se regenere" en pocos años, ya que se trataba de un área con predominio del monte bajo y palmitos. Igualmente, creen que la situación derivada del incendio no influirá en el plano turístico, ya que se trataba de una zona de montaña no transitada en su zona más amplia.

En cualquier caso, han apuntado que la sequedad de la zona, unida a la abundancia de pasto por las precipitaciones del inicio del invierno, hacen que sea un verano en el que hay que tener "especial cuidado" para prevenir incendios forestales.