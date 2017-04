Rueda subraya que el operativo contra incendios de la Xunta "afortunadamente se sigue demostrando eficaz"

Etiquetas

Aboga por "mantener las máximas precauciones" y dice que "el monte si arde en esta época es porque alguien lo incendia y eso es un delito"

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado este viernes que el operativo contra incendios previsto por el Gobierno gallego "afortunadamente se sigue demostrando un dispositivo eficaz".

Alfonso Rueda ha insistido en que la Xunta de Galicia "seguirá haciendo un esfuerzo importante" y en que "a día de hoy" hay más de 3.000 efectivos en el dispositivo contra incendios, aunque "lógicamente no es el dispositivo de meses más avanzados del año".

Rueda considera que este dispositivo está "dimensionado para atender situaciones complicadas" y ha puntualizado que ahora están "centrados en la provincia de A Coruña", pero también en el resto de provincias "estamos alerta".

Durante un acto oficial en Pontevedra, el número dos del Ejecutivo autonómico ha atendido a las preguntas de los periodistas sobre los incendios forestales que sufre la provincia de A Coruña, especialmente los fuegos de Narón y de Oza-Cesuras.

"Estamos en una situación complicada, sobre todo viendo la época del año en la que nos encontramos", ha señalado el vicepresidente de la Xunta de Galicia.

"MÁXIMAS PRECAUCIONES"

No obstante, Rueda señaló que estos fuegos "ya están controlados", pero advirtió que "eso no quiere decir que no haya que mantener las máximas precauciones", al menos mientras duren las actuales condiciones climatológicas de sequía con fuertes vientos y altas temperaturas.

El vicepresidente gallego ha señalado que "el monte no arde sólo" y por lo tanto, "el monte si arde en esta época es porque alguien lo incendia y eso es un delito", ha advertido.

En este sentido, ha destacado que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, "y por supuesto la Policía Autonómica", seguirán investigando todos los incendios "para intentar detener a las personas que incendian en monte y ponerlos a disposición de la Justicia".

Rueda ha apuntado que ya van más de 20 personas detenidas por la Policía Autonómica en este año. "Y seguiremos con esa actividad", ha concluido.