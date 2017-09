De la Torre llama a la responsabilidad a bomberos y dice que "no da buena imagen" que no contesten al teléfono

Etiquetas

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los bomberos, después de que a su juicio la actuación de este pasado sábado de este colectivo ante una situación de tres incendios simultáneos en la ciudad "no fue la correcta, la debida y la obligada". Además, ha advertido de que "no da buena imagen que un bombero, que debe estar disponible por si ocurre una cosa como el otro día, no conteste al teléfono".