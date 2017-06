Los bomberos alcanzan la última planta del edificio incendiado en Londres

Etiquetas

La comisionada del Departamento de Bomberos de Londres, Dany Cotton, ha informado este jueves de que los bomberos han alcanzado la última planta del edificio incendiado en la capital británica, pero no han podido realizar una búsqueda exhaustiva por motivos de seguridad.

El incendio fue registrado en la madrugada del miércoles en la torre de viviendas Grenfell, ubicada en la localidad londinense de Kensington. Al menos 12 personas han fallecido y más de 70 han resultado heridas.

Los bomberos han logrado rescatar a 65 personas con vida del edificio, aunque numerosas personas siguen desaparecidas, por lo que el número de víctimas podría aumentar.

"En estos momentos, algunas de las estructuras internas del edificio no son consideradas seguras, pero el núcleo central sí. Mis bomberos llegaron a la última planta del edificio esta noche y han realizado una breve búsqueda inicial en las puertas", ha asegurado Cotton a la cadena de televisión británica ITV.

"Aunque hemos estado ahí arriba, no hemos podido realizar una búsqueda exhaustiva y hasta que el edificio no sea seguro no arriesgaré la seguridad de mis bomberos", ha añadido.

Cotton ha señalado que los tasadores estructurales y los especialistas de búsqueda y rescate inspeccionarán el edificio este jueves y que una vez sea declarado como seguro, se realizará una búsqueda completa del edificio.