La calidad del aire en Arganda es "normal", según las últimas mediciones tras el incendio

La calidad del aire en Arganda del Rey es a las 17.45 horas "normal", según las últimas mediciones que se han llevado a cabo en las estaciones de la zona tras el incendio registrado en una nave de productos industriales.

Fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid han explicado a Europa Press que todas las estaciones presentes en la zona arrojan "niveles normales", por lo que la calidad del aire en estos momentos no presenta anormalidad. No obstante, se van a seguir realizando mediciones cada cierto tiempo para controlar.

Los controles se están haciendo con tres estaciones fijas --una en Arganda, operativa los 365 días al año; otra en Rivas y una tercera en Torrejón de Ardoz-- y otras tres unidades móviles: una de la Consejería de Medio Ambiente ubicada en el barrio de la Poveda, la zona más cerca al incendio, otra de la UME y un captador de partículas del Instituto de Salud Carlos III.

El consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, ha reconocido sentirse "tranquilo" ante los datos de medición ofrecidos hasta ahora y ha indicado que la evacuación de las zonas próximas ha sido por "prevención".

Por su parte, el alcalde de Arganda del Rey, Guillermo Hita, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a la población porque de momento no hay ninguna medida que suponga "anormalidad". No obstante, se ha aconsejado "las medidas lógicas de prevención" como cerrar puertas y ventanas, no salir al exterior si no es necesario y no hacer ejercicio al aire libre.