La delegada de la Junta destaca la profesionalidad y operatividad del Infoca

La delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Rafi Crespín, junto al delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en Córdoba, Francisco Algar, ha presentado este martes la fase de extinción de incendios del Plan Infoca 2017 en la provincia de Córdoba, su vigencia, los medios materiales y humanos con los que cuenta, así como su operatividad y funciones, destacando Crespín la profesionalidad y operatividad del Infoca.

En rueda de prensa, ambos delegados han hecho un llamamiento a la ciudadanía para evitar cualquier siniestro y han recordado que, entre el 1 de junio y el 15 de octubre, está prohibido encender fuego y recorrer con vehículos a motor las zonas forestales y de influencia forestal.

Igualmente no se podrán realizar quemas agrícolas sin autorización u otro tipo de actividades de riesgo como trabajar con maquinaria en estas zonas. Entre las precauciones que deben adoptar los ciudadanos que acudan a las zonas forestales están no arrojar colillas, o no dejar tirados materiales como vidrios.

La delegada del Gobierno andaluz ha señalado que el presupuesto de Infoca 2017 asciende a 16,3 millones, de los que 7,7 están destinados a trabajos de prevención y otros 8,6 a extinción, detallando que un total de 470 profesionales de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio componen el dispositivo provincial este verano, que cuenta con cuatro centros operativos: el Centro Operativo Provincial de Los Villares y los centros de defensa forestal de Adamuz, Villaviciosa de Córdoba y Carcabuey.

En cuanto a los medios materiales para la extinción en la provincia, Crespín ha señalado que Córdoba dispone de una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones, ocho vehículos pesados, siete autobombas y una nodriza, dos aviones de carga en tierra y cuatro helicópteros de transporte y extinción posicionados en Los Villares, El Cabril, Adamuz y Villaviciosa de Córdoba, lo que supone "un dispositivo bien dimensionado y totalmente profesionalizado, con los medios de extinción que realmente necesita Córdoba".

Por su parte el delegado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Francisco de Paula Algar, ha indicado que durante el pasado año el dispositivo "realizó un total de 66 intervenciones forestales (49 conatos y 17 incendios). Estos siniestros han afectado a 142,53 hectáreas de superficie forestal, 15,35 de arbolado y 127,18 de matorral.

En cuanto a labores preventivas, Algar ha explicado que "no solo se trabaja en verano, sino que el resto del año se previene, coordina y prepara la campaña. Además, a posteriori se evalúa ésta y se continúan preparando los trabajos de cara al invierno y al siguiente verano".

En la provincia de Córdoba se ha actuado en superficie forestal pública defendida con selvicultura preventiva sobre 47.623 hectáreas. Se ha intervenido en 1.757 hectáreas de cortafuegos mecanizados y en 1.394 hectáreas de cortafuegos manuales. Por otro lado, el uso del pastoreo controlado de ganado con fines preventivos (Plan Rapca) supone la actuación en 58 kilómetros de cortafuegos, con 8.865 cabezas de ganado.

Para colaborar en la prevención y la lucha contra los incendios forestales, los ayuntamientos, cuyo término municipal esté incluido total o parcialmente en Zona de Peligro, cuentan con Planes Locales de Emergencias e Incendios Forestales (Pleif), que tienen como objetivos establecer la organización, procedimiento de actuación y movilización de los recursos (propios o asignados) para luchar contra los incendios y hacer frente a las emergencias derivadas. Su ámbito territorial es el de la entidad local correspondiente, que redactará el plan con la supervisión de la Junta de Andalucía. Córdoba cuenta con 47 Pleif.

Además, los Planes de Autoprotección (PA) tienen como objetivo el establecimiento de las medidas y actuaciones necesarias para la lucha contra los incendios forestales y la atención de las emergencias derivadas de los mismos que deban realizar las instalaciones o actividades ubicadas en Zonas de Peligro. Deben ser redactados por sus titulares y aprobados por el Ayuntamiento donde se ubiquen. Córdoba cuenta con 160 planes.

Desde 2009 se desarrolla en el marco de las actividades de prevención del dispositivo el programa de visitas escolares a Cedefos. Esta campaña es una de las iniciativas más destacadas en lo que se refiere a acciones directas sobre la población. Un total de 1.698 alumnos de 14 centros escolares participan este año.

Otro aspecto de la prevención a destacar se refiere a la investigación de las causas de los siniestros forestales, cuyo conocimiento significa una valiosa ayuda, así como la labor policial que se centra en la identificación y detención de los que provocan intencionadamente los incendios. La indagación en las causas la realizan las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales (BIIF), formadas por Agentes de Medio Ambiente especializados en esta materia, en colaboración con la Unidad Adscrita y la Guardia Civil.

El responsable de Medio Ambiente ha incidido en que la implicación ciudadana es determinante, por ejemplo, a la hora de alertar ante posibles emergencias, por eso es vital la colaboración y concienciación ciudadana, para que ayude, "tanto a evitar, como a detectar incendios, por eso es una prioridad que conozcan que existe un dispositivo 24 horas al día para actuar en caso de que sea necesario ante un posible siniestro en terreno forestal, en el periodo de máximo riesgo por incendios, que coincide con el verano y las altas temperaturas".

Las autoridades de la Junta han agradecido la labor de los profesionales cualificados que forman el equipo del dispositivo del Plan Infoca y han destacado su alta eficacia. También a colaboración de Emergencias Andalucía (112, GREA y Protección Civil), Unidad Adscrita de la Policía Autonómica Agentes de Medio Ambiente, Guardia Civil, Seprona, y los cuerpos de la Policía Local de los diferentes municipios, Cruz Roja, Bomberos de los ayuntamientos, Consorcio Provincial, así como voluntarios de Protección Civil y Grupos de Pronto Auxilio.