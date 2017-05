Etiquetas

Un total de 13 dotaciones de los Bomberos de la Generalitat trabajan en el incendio de una nave en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) desde la madrugada de este martes.

Se trata de una nave de 4.000 metros cuadrados de la calle Ter 12 dedicada a la fabricación de asfalto, dentro del polígono industrial de Can Calopa, han informado los bomberos a Europa Press.

El aviso del fuego se ha dado a las 3.51 horas y éste afecta a toda la nave de la empresa Asfaltex, con parte de la cubierta colapsada.

El fuego aun no se ha dado por estabilizado pero evoluciona favorablemente, no hay heridos y no ha pasado a las naves cercanas, aunque se han desalojado.