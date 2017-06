Más de 500 personas al día se encargarán de prevenir incendios forestales y por 1ª vez se incorporará Protección Civil

Etiquetas

El Plan de Protección Civil de Emergencia para Incendios Forestales en la Región de Murcia (Plan Infomur) moviliza durante su época de peligro alto (del 1 de junio al 30 de septiembre) a más de 500 personas diarias, dedicadas a tareas de vigilancia, extinción o coordinación.

Así lo han avanzado este jueves los directores generales de Emergencias y Seguridad Ciudadana, José Ramón Carrasco, y Medio Natural, Consuelo Rosauro, durante la presentación del dispositivo de este año.

Como principal novedad, este año se incorporarán a las tareas de vigilancia parejas de voluntarios de Protección Civil quienes, por tierra, vigilarán los principales espacios naturales. Además, también habrá 20 puestos de vigilancia fija y un helicóptero con capacidad de transmisión de imágenes.

En cuanto a la extinción, se cuenta con 19 brigadas forestales de defensa contra incendios, cuatro brigadas de intervención rápida, tres helicópteros con sus respectivas brigadas helitransportadas, seis brigadas municipales de pronto auxilio y un helicóptero bombardero, además de bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y de los servicios municipales de los ayuntamientos de Murcia y Cartagena.

Otras 75 personas estarán dedicadas a la coordinación: jefes de operaciones, técnicos de extinción, agentes medioambientales, operadores de transmisiones.

Este dispositivo supone una inversión de más de 12 millones de euros, de los que nueve millones los aporta la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente y el resto, la Consejería de Presidencia y Fomento.

Durante la época de peligro alto del Plan Infomur del año pasado (junio-septiembre de 2016) se contabilizaron un total de 50 incendios forestales que calcinaron 328,76 hectáreas de terreno. Ello supuso un notable descenso respecto al mismo período del año anterior, en el cual 72 incendios quemaron 628 hectáreas de terreno forestal.

Carrasco destaca que, "gracias a las labores preventivas de la Comunidad y a la profesionalidad y eficacia de los medios humanos del Plan Infomur, 43 de los 50 fuegos forestales fueron extinguidos antes de superar la hectárea de terreno por lo que son considerados conatos".

Rosauro ha informado que, desde el 31 de mayo, está prohibida la quema en los montes de la Región de Murcia, incluso en las zonas preparadas para ello. La directora destaca la importancia de la prevención, e hizo un llamamiento a las personas para que eviten cualquier comportamiento que ponga en riesgo el patrimonio natural, o la seguridad de las personas y bienes en esos entornos.

La responsable de Medio Natural ha recordado los consejos para evitar incendios forestales que, aunque no han cambiado en años, es necesario recordar a los ciudadanos: "no fumar en el monte, no dejar colillas ni arrojarlas desde vehículo, no dejar basura en espacios naturales y, si se ve fuego o humo en el monte o se observan conductas negligentes, llamar inmediatamente al 1-1-2".