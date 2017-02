Un incendio en Paterna provoca un herido, una nube tóxica y obliga a suspender las clases

Etiquetas

Un incendio de grandes dimensiones se ha declarado sobre las 9.20 horas de este miércoles en una nave de productos químicos en el polígono Fuente del Jarro de Paterna (Valencia), lo que ha obligado a aconsejar a la población cercana a que se confine en sus casas, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias.

El fuego se ha iniciado por causas desconocidas en esta empresa, que ha sido evacuada, y que está situada en la calle Barcelona de este polígono, y ha provocado una gran columna de humo negro. Por ello, se aconseja de manera preventiva a la población que no salga de sus casas.

Hasta el lugar, se han movilizado efectivos de bomberos de Paterna, Burjassot, Catarroja, y Torrente, así como 4 BUPs (Bomba Urbana Pesada), un vehículo de altura, y dos bombas nodrizas, según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos.

El alcalde de Paterna ha confesado a Espejo Público que "se ha ampliado el perímetro de seguridad, aunque el incendio se está controlando. El herido, de 17 años, podría ser dado de alta en breve. El viento de 40 km/h es bueno para la toxicidad aunque no para mitigar el incendio. Es mejor que los niños no salgan a los patios y que la gente con problemas respiratorios no salgan de casa".

El incendio se originó, con una explosión, a las 9:24 en esta empresa química, ubicada en la calle Ciutat de Barcelona, de este polígono industrial. Además de bomberos, se han movilizado efectivos policiales, y permanecen de manera preventiva una unidad del Samu y una unidad de SVB.

El joven, que en estos momentos se desconoce si es uno de los efectivos de bomberos que trabajan en la zona o un trabajador de la empresa, ha sido evacuado al Hospital La Fe de Valencia por una unidad de SVB.

Como consecuencia del incendio, que está provocando una gran nube de humo negra, se han suspendido las clases en los colegios próximos a la empresa Indukern y se ha cortado al tráfico asimismo el túnel de la segunda fase de Fuente del Jarro, según ha informado el Ayuntamiento

Asimismo, el centro de Coordinación de Emergencias pide a la población dejar libres los accesos al incendio para favorecer los trabajos de extinción y seguir los incendios de seguridad. Se aconseja a población confinarse en sus casas, cerrar puertas, ventanas y sistemas de ventilación externos.

En estos momentos, hay 40 efectivos de bomberos trabajando en el lugar de los parques de Paterna, Burjassot, Catarroja, y Torrente, que tratan de evitar que afecte a las empresas cercanas.

Por su parte, la Generalitat ha monitorizado la red de estaciones ambientales y se ha comprobado que el viento favorece la dispersión de partículas.