Un incendio en un camión cargado de terneros obliga a cortar la A-44 a la altura de La Guardia

Un incendio en un camión que transportaba terneros ha obligado esta madrugada a cortar durante media hora la A-44, en sentido Granada y a la altura del término municipal de La Guardia.

Según han informado Bomberos de Jaén, el suceso ha tenido lugar sobre las 00,20 horas, en el kilómetro 46, cuando el camión ha quedado parado tras originarse el incendio en el motor y que se ha propagado a la cabina del vehículo.

El propio conductor del camión fue el encargado de evacuar a once terneros mientras que los bomberos cuando llegaron se encargaron de proteger a los otros once animales que no pudieron ser desalojados porque falló el sistema eléctrico de apertura de las compuertas.

Parte de los bomberos desplazados se encargaron de sofocar el incendio, mientras la otra parte protegían a los animales del calor y las llamas. A falta de la valoración veterinaria, todos los animales han resultado ilesos.

Hasta el lugar se desplazaron siete efectivos, una bomba urbana pesada y otra nodriza.

Los agentes de la Guardia Civil también desplazados al lugar se encargaron de habilitar un carril adicional para liberar el tráfico en sentido Granada hasta que finalmente se ha podido trasladar todo el ganado y retirar de la calzada el camión siniestrado.