Couto cree que la inundación "inaceptable" del 'metrotrén' evidencia el abandono de Fomento del Plan de Vías

El portavoz del Gobierno opina que hasta que el Ministerio no interiorice que hay un problema monumental, no habrá salida

El portavoz del Gobierno local en el Ayuntamiento de Gijón, Fernando Couto (Foro), ha destacado este jueves que es "inaceptable" que no haya un mantenimiento del túnel del 'metrotrén', pero ha precisado que el que este no esté puesto en marcha es "mucho peor", ha asegurado en declaraciones a Europa Press.

Unido a ello, cree que las imágenes del túnel anegado por el millones de metros cúbicos de agua evidencia que todo lo relacionado con el Plan de Vías lleva abandonado desde hace años por sucesivos ministerios de Fomento. Para él, la inundación del túnel del 'metrotrén' es la expresión gráfica de un abandono, pero el asunto de fondo ha advertido de que es el Plan de Vías.

A este respecto, ha recalcado que Gijón tiene una estación de trenes que ha perdido un millón de viajeros, una de autocares que es "un apeadero de una compañía privada", según él, un túnel del 'metrotrén' que no se puede poner en marcha porque el Ministerio de Fomento no impulsa el Plan de Vías y que, todo eso, sumado, hace que las infraestructuras capitales de la ciudad tengan estos problemas, ha lamentado.

Ha dejado claro, eso sí, que es evidente que hay que acondicionar el túnel y que este no puede estar inundado, además de contar con un correcto mantenimiento. Dicho esto, ha matizado que eso no solucionaría el problema de fondo, que es que el Ministerio de Fomento no es capaz de interiorizar el monumental problema que tiene Gijón, que es la falta de integración ferroviaria en la ciudad.

Ha apuntado, en este sentido, que un viajero que llega a Gijón se echa las manos a la cabeza cuando ve la estación de trenes provisional o la de autobuses, y también por la falta de conexiones, prácticamente, para llegar al centro de la ciudad desde la de tren. Y no solo eso, también se echa las manos a la cabeza, a juicio del edil, ante la pérdida de un millón de viajeros de tren y por el estado del túnel del 'metrotrén'.

PLAN DE VÍAS, ABANDONADO

"En Madrid llevamos muchos años denunciando que está abandonado el Plan de Vías", ha recalcado. A este respecto, ha incidido en que el estado actual del túnel es una situación particular derivada de este abandono, como pasó con el 'solarón' antes de su acondicionamiento, que se estaba convirtiendo en un espacio en el centro de la ciudad de acumulación de basuras y con ratas.

Para él, mientras el Ministerio de Fomento no entienda que Gijón tiene un problema monumental, no habrá salida. Ha insistido, asimismo, en que aunque visualmente no pueda apreciarse como las imágenes del túnel inundado, el que la estación de tren haya perdido un millón de viajeros hace mucho daño a Gijón y a Asturias y al turismo.

Ha opinado, además, que el acondicionamiento existente en el 'Solarón' es mínimo, pero "no es propio de una ciudad del siglo XXI", ha considerado. "O bien se hace un diseño paisajístico o bien se comercializan las parcelas y se venden", ha señalado, para recalcar después que todos son ya conscientes que las plusvalías no servirán para financiar el proyecto en su totalidad.

"El despilfarro es no poner en marcha aquello en lo que se invirtió", ha apuntado antes de reclamar que entre en funcionamiento el 'metrotrén', lo que solucionaría el problema de la centralidad de la estación de tren y la intermodalidad con la de autobuses.