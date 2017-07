Participa lamenta las "graves inundaciones y filtraciones" que sufre el CEIP 'García Lorca'

Etiquetas

La portavoz adjunta de Participa Sevilla en el Ayuntamiento hispalense, Cristina Honorato, ha lamentado las "graves inundaciones y filtraciones" que sufre el CEIP 'García Lorca' tras realizar una visita a este colegio del barrio de San Jerónimo, en el marco de la campaña 'Repara en Tu Cole'.

"El 'García Lorca' reúne la gran mayoría de las demandas que todos los colegios sevillanos tienen, por lo que es un colegio en el que se puede comprobar el poco interés municipal por lograr una escuela pública y de calidad", ha censurado Honorato.

Según informa la formación verde morada en una nota, la edil ha recalcado que en este centro "existen barreras arquitectónicas, hay problemas con la limpieza, ya que no existen limpiadores de mañana y sufren continuos incidentes por la falta de mantenimiento del centro".

"Hace ya casi dos años que el gobierno de Espadas se había comprometido a poner fin a estos problemas en los centros educativos, pero ahí siguen", ha apuntado Honorato, quien también ha comprobado cómo en este colegio "se sufren temperaturas extremas durante estos días estivales".

La concejal, asimismo, ha indicado que "lo que no esperaba encontrarse" en este centro era un sótano "repleto de filtraciones e inundado" por el "mal estado" de las cañerías. "Es totalmente impresentable que este problema exista desde hace años y el Ayuntamiento no le haya encontrado ninguna solución", ha continuado.

En este sentido, la portavoz ha podido ver cómo el agua "se filtra por las cañerías rotas de la única fuente del colegio" o cómo "los continuos atascos y roturas en las cañerías de unas instalaciones obsoletas provocan en los baños del colegio un mal olor constante".

Actualmente, este sótano "ya no sirve ni como un almacén, aunque hace años era utilizado como espacio deportivo hasta que "por falta de accesos seguros se clausuró" ha reconocido Honorato, quien ha subrayado que "se ven restos de agua prácticamente por todos los rincones" y que "ni siquiera se limpia desde hace tiempo".

"Una vez más se muestra el desinterés del alcalde hispalense, Juan Espadas (PSOE), por coordinar y evaluar el estado de colegios municipales para dar una respuesta certera a las necesidades que tienen los centros municipales", ha añadido.

La edil de Participa, asimismo, ha señalado que la comunidad educativa del centro le ha relatado "que el día que se cayó un árbol en el patio, tanto desde el centro como el AMPA se dio aviso al Consistorio, pero a fecha de hoy todavía nadie había ido a retirarlo, así como tampoco los que permanecen muertos en el patio".

"El patio del centro tiene un aspecto desértico y es que en mayo del curso pasado se sembraron unos 20 árboles, pero como durante los meses de verano, no hubo un mantenimiento por parte del Ayuntamiento, muchos de ellos están muertos y ahí continúan", ha abundado Honorato, quien además ha reprochado que, "en el comedor, no hay ningún tipo de ventilación y en las aulas la temperatura es insoportable estos días".

En este aspecto, ha criticado la medida del Gobierno de Susana Diaz de "permitir las ausencias en las aulas ante las altas temperaturas", ya que "no ofrece ninguna alternativa para que estas situaciones no se vuelvan a repetir cada curso".

"OTRAS DEFICIENCIAS"

La edil de Participa ha lamentado que el 'García Lorca' presenta "otras deficiencias" como que "no todas las aulas se pueden cerrar, por lo que la calefacción tampoco es efectiva en todas las clases y en la mayoría de las ocasiones durante los meses de vacaciones no se apaga, ya que el temporizador no funciona". Así, "como consecuencia cuando se retoman las clases el combustible está agotado y los alumnos se quedan sin calefacción hasta que se realiza una nueva carga", ha añadido.

"No siempre es un problema de falta de recursos, sino de mala gestión y de poca preocupación por el estado de los servicios públicos, ya que, en el centro, existen unas placas solares que están instaladas, no para el uso y disfrute del colegio, sino para almacenar energía que el Ayuntamiento luego vende a Endesa", ha apostillado Honorato.

Según Participa, el centro educativo adolece de un gimnasio "muy pequeño y sin servicios", una parte del vallado en "mal estado", azulejos "rotos" que "continuamente" hay que ir sustituyendo parcialmente, "falta de poda" en los árboles situados en un patio interior, "mal estado" del acerado, "falta de escenario" en la sala de Usos Múltiples, así como que no esté "abierto por las tardes". "Deficiencias que desde hace años reclaman al Ayuntamiento, pero que no se han solventado", ha concluido la edil.