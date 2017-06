Sergio Ramos visita a los niños afectados por las inundaciones en Perú

Etiquetas

El capitán del Real Madrid y Embajador de UNICEF, Sergio Ramos, visitó las zonas costeras de Perú más afectadas por las inundaciones de marzo, que provocaron que multitud de niños y familias perdieran sus casas y su medio de vida, y a su vuelta confesó que le "apasionaría" que "cada niño del mundo crezca sano, fuerte y tenga oportunidades".

El central blanco, que fue nombrado Embajador de UNICEF Comité Español en 2014 y ha levantado dos títulos con el Real Madrid en la temporada que acaba de terminar, expresó a su regreso a España que el viaje había sido "una gran experiencia".

"La verdadera victoria, la que me apasionaría conseguir, es que cada niño del mundo crezca sano, fuerte y tenga oportunidades. Estar en Perú ha sido una gran experiencia que me ha permitido conocer aún mejor el trabajo de UNICEF para que estos niños tan valientes no pierdan su infancia", manifestó en declaraciones a UNICEF.

Ramos visitó Piura, donde más de 155.000 niños y adolescentes resultaron afectados. Allí pudo conocer una de las 450 escuelas que sufrieron daños debido a las lluvias. UNICEF ha apoyado la recuperación de las aulas y la vuelta a clase de 620 alumnos, que se produjo este mes de mayo.

"Es una satisfacción comprobar cómo estos niños, pese a los momentos de angustia y miedo que han vivido, han podido volver a la escuela y retomar sus vidas", expresó el de Camas tras visitar las aulas.

Además, el futbolista comentó que pudo "ver cómo gracias al trabajo de UNICEF, los niños que sufrieron las inundaciones han podido seguir alimentándose de manera adecuada para prevenir la desnutrición". Una de las labores de UNICEF en Piura consistió en entregar al Ministerio de Salud 9 toneladas de suplementos nutricionales para reforzar la nutrición de más de 3.000 niños de entre 6 y 36 meses.

Tras su visita a las zonas afectadas, donde Ramos ha podido charlar y jugar al fútbol con los niños, el central aseguró que con este viaje ha "reforzado una vez más" su "compromiso con UNICEF". "Estoy muy agradecido por haber podido conocer a cada uno de estos niños y niñas. Ver sus caras y poder jugar con ellos me anima a seguir colaborando con UNICEF porque he comprobado cómo gracias a la ayuda de todos podemos lograr grandes cosas", concluyó.