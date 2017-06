MADRID. LOS BOMBEROS RESCATAN A UN HOMBRE CON DISCAPACIDAD ATRAPADO EN UN AUTOBÚS DE LA EMT

Etiquetas

- La rampa para bajar estaba averiada. Un hombre con movilidad reducida tuvo que ser rescatado ayer, lunes, de un autobús de la EMT al no funcionar la rampa, por lo que fue precisa la actuación de los bomberos de Madrid. Las asociaciones de personas con discapacidad física denuncian que se trata de un hecho "tercermundista" y que existe “falta de mantenimiento” en las rampas de acceso a los autobuses municipales.El suceso tuvo lugar alrededor de las 15.15 horas, cuando un señor en silla de ruedas quiso bajarse de la línea 147 en una de las paradas de la calle La Bañeza. Al no funcionar la rampa, el conductor trató de ayudarle a bajar, pero el peso hacía que la operación supusiera un riesgo para el pasajero.Finalmente, optaron por llamar a los bomberos, según informó la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (Famma). Esta organización explicó que estas averías son comunes y calificó lo sucedido de “tercermundista”, al tiempo que reclamó rampas manuales para que se utilicen cuando no funcionen las mecánicas.La organización señaló quee pedirá una “reunión urgente” con el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Álvaro Fernández Heredia, para poner en marcha medida que eviten este tipo de situaciones. Servimedia se puesto en contacto con la EMT para recabar su opinión, aunque no ha obtenido respuesta.Asimismo, Famma agradeció la “disposición” y profesionalidad del conductor, pues en todo momento trató de ayudar al pasajero atrapado. No obstante, criticó a la EMT por lo que calificó como las "continuas averías" que se dan en las rampas de los autobuses municipales.AVERÍAS Y FALTA DE ACCESIBILIDADEste mismo lunes tuvo lugar otro suceso similar a las 12.30 horas, cuando otro autobús –también de la línea 147- quedó inoperativo por una avería en su rampa. Por tanto, la federación de personas con discapacidad hace un llamamiento a las personas con movilidad reducida a que llamen a los bomberos cuando no funcione la rampa, a fin de que sean evacuados con garantías de seguridad.“Estamos hablando de personas que utilizan sillas de ruedas eléctricas que, junto con su peso corporal, pueden alcanzar los 200 kilogramos”, explicó Famma, por lo que la evacuación puede poner en riesgo al usuario.TAXI CUANDO NO HAY RAMPALa Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) ha fletado más de cinco taxis para personas con discapacidad por fallos en las rampas de acceso a sus autobuses. En agosto entró en vigor un protocolo de la entidad para dar soluciones a las personas con movilidad reducida (PMR) cuando no pueden acceder a los vehículos por falta de accesibilidad.Cuando la rampa de acceso al autobús no funciona, las personas con discapacidad pueden solicitar este servicio si el próximo servicio de la misma línea tampoco la tiene habilitada o se prevé una tardanza de más de 15 minutos. En este caso, la EMT pone a disposición de estas personas un taxi adaptado hasta la parada de destino.