La Guardia Civil rescata en Siles a una excursionista que se había perdido y caído por un desnivel

La Guardia Civil ha rescatado a una excursionista de 54 años y vecina de Maro-Nerja (Málaga) que se había perdido del grupo con el que hacía una ruta nocturna y que cayó por un desnivel.

Según ha informado la Guardia Civil, los hechos sucedieron sobre las 23,30 horas de este lunes cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que en las inmediaciones del Centro de Ocio y Tiempo Libre, situado en la carretera de las Acebeas, una mujer se había perdido tras despistarse del grupo con el que estaba realizando una excursión nocturna.

La Guardia Civil articuló un dispositivo de búsqueda formado por varias patrullas, auxiliadas por los trabajadores y monitores del referido Centro, los cuales comunicaron que habían establecido un sólo contacto telefónico con la desaparecida donde ésta informó que se encontraba desorientada y que había sufrido una caída por una ladera.

La mujer decía encontrarse bien pero señalaba que no podía acceder a ningún camino ni sendero, para salir del lugar donde se encontraba. No obstante, los agentes lograron contactar nuevamente con el móvil de la desaparecida y le advirtieron que no se moviera de ese lugar puesto que había conseguido cobertura.

La Guardia Civil le informó de que había vehículos de la Guardia Civil en la zona buscándola y que lo hacían con todas las señales

luminosas en funcionamiento, por lo que en caso de ver alguno de ellos, avisara.

A las 02,00 horas, la desaparecida comunicó que estaba viendo un

vehículo de la Guardia Civil por lo que fue localizada al final de un desnivel desde el que había rodado ladera abajo hasta caer en una zona de zarzas.

Al rescatarla presentó varios golpes y erosiones en cara y manos, pero se encontraba en aparente buen estado de salud. Fue la Guardia Civil la que se encargó de su traslado para que recibiera asistencia médica en el consultorio.