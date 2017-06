Muere el conductor de un camión tras ser aplastado por la carga del vehículo al sur de Madrid

Etiquetas

Un varón de unos 55 años ha muerto este viernes por la noche al ser aplastado por la carga del camión que conducía en la carretera M-50 de Madrid, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias 112 de la Comunidad.

El accidente ha tenido lugar en torno a las 23.30 horas, cuando un camión tráiler cargado de repuestos de automóvil se ha salido de la carretera, a la altura del kilómetro 55,300 --cerca del desvío de Leganés hacia la M-409--, y ha volcado, quedando separada la cabina tractora de la carga.

En el operativo han intervenido Bomberos de Madrid, Bomberos de Leganés, Protección Civil de Leganés, la Policía Municipal, la Guardia Civil y el SUMMA.

Cuando han llegado los efectivos, han comprobado que en la cabina del camión no había nadie, por lo que han realizado un rastreo por el perímetro. No obstante, al no encontrar a nadie, han considerado la posibilidad de que el conductor estuviera debajo de la carga.

Tras realizar una cadena en la que han participado medio centenar de personas, han logrado levantar la carga, bajo la cual se encontraba el conductor.

Los efectivos médicos sólo han podido confirmar el fallecimiento del hombre, que tenía entre 55 y 57 años.

En torno a la 1.30 horas de la madrugada del sábado, todavía había dos carriles de la M-50 cortados para continuar con las tareas de eliminación de la carga del vehículo, mientras se esperaba la llegada del juez.