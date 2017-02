Unidos Podemos preguntará a Zoido en el Senado por qué la oficina de asilo de Ceuta lleva dos años "sin estrenar"

Etiquetas

La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Senado, Maribel Mora, de visita en Ceuta para el "control parlamentario de la acción del Gobierno en la Frontera Sur", ha anunciado que su grupo parlamentario interpelará al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para que explique las razones por las que la oficina de asilo de la frontera del Tarajal en Ceuta, abierta en marzo de 2015, está aún "sin estrenar".

Las dependencias, inauguradas por el entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, son inalcanzables para los migrantes subsaharianos, que carecen de pasaporte y no pueden siquiera pasar el control aduanero en el lado marroquí. "Algo que nos parece increíble cuando el Ministerio del Interior siempre se escuda en los rechazos en la valla y en el mar porque hay una oficina de asilo", reprueba la senadora andaluza de Unidos Podemos.

"Constatamos que la única manera que una persona que necesite protección internacional pueda solicitarla es a través de la valla o por el mar", lamenta Mora adelantando que trasladará esta denuncia al ministro del Interior para que aclare una situación que "no solo es un sinsentido sino también una violación grave de los derechos humanos".

La portavoz adjunta de Unidos Podemos advirtió del peligro que esta "indefinición jurídica" supone también para la Guardia Civil, para la que pide "instrucciones claras" sobre cómo actuar, una reivindicación reiterada también por parte de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC). "Nos parece increíble que la Guardia Civil tenga que sufrir las consecuencias de la indefinición del Gobierno y a sabiendas".

Pero el motivo principal de la visita de la senadora de Unidos Podemos, que ha llegado a Ceuta acompañada por la diputada por Navarra Ione Belarra, es sumarse a la IV Marcha por la Dignidad que este sábado recorrerá la ciudad autónoma hasta la el punto exacto en la playa del Tarajal, junto a la valla fronteriza, en el que el 6 de febrero de 2015 murieron 15 personas, migrantes subsaharianos "en el marco de una operación policial que todavía no está esclarecida en qué circunstancias se dio, ni se han depurado las responsabilidades políticas".

Un caso reabierto por la Audiencia Provincial de Cádiz que ha decidido seguir investigando las circunstancias y responsables de la tragedia. Una reapertura ante la que Belarra se ha mostrado "moderadamente optimista".

Tanto Belarra como Mora han visitado además los asentamientos de migrantes al otro lado de la valla en los montes de la localidad marroquí de Beliones que rodean la Ciudad Autónoma de Ceuta, emplazamientos que no ha desvelado para no poner en peligro la seguridad de los migrantes, que viven, ha insistido, en "condiciones límite, en barrizales donde no tienen absolutamente nada, personas que llevan muchos años llevan intentando entrar, viven sin nada en una persecución y acoso constante de la policía marroquí".