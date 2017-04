Zoido felicita a los dispositivos de seguridad de la Semana Santa y pide "a todos" los españoles "que estén tranquilos"

Etiquetas

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha felicitado a todas las personas que han formado parte de los distintos dispositivos de seguridad en las diferentes Semana Santa de España, "profesionales y voluntarios", por su trabajo para "garantizar" la seguridad. Asimismo, ha pedido "a todos los españoles que estén tranquilos" porque "tienen a su lado a muchos servidores públicos que velan para que no pase nada".

En el acto de toma de posesión del nuevo comisario de la Policía Nacional de Jerez de la Frontera (Cádiz), Zoido ha señalado que "acaba de pasar una semana muy importante para toda España, donde no solo disfrutamos de una de nuestras tradiciones, que vivimos con más pasión, sino donde nuestras ciudades reciben a numerosos visitantes y acogen celebraciones multitudinarias".

En este sentido, ha añadido que se trata de "una época en la que la exigencia de nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es máxima", ya que "mientras que todo el mundo viene a disfrutar, ellos tienen que redoblar los servicios y sus esfuerzos para garantizar la seguridad y la libertad de todos".

Zoido ha señalado que "su planificación, compromiso y esfuerzo es fundamental para que no tengamos incidentes que lamentar y para que, si estos se producen, la respuesta sea inmediata y eficaz". Por ello, ha felicitado a todos los que han formado parte de estos dispositivos, desde la Policía Nacional, a la Guardia Civil, policías locales, bomberos, Protección Civil y Cruz Roja.

El ministro del Interior ha afirmado que "son muchas las amenazas a nuestra seguridad a las que nos enfrentamos a diario, y por ello, es comprensible que exista cierta inquietud, y más aún cuando se produce la afluencia de numerosas personas en acontecimientos públicos".

No obstante, ha trasladado "a todos los españoles que estén tranquilos, que aún siendo consciente de que el riesgo cero no existe, tienen a su lado a muchos servidores públicos que velan para que no pase nada y actuar con profesionalidad y rapidez cuando algo lamentablemente ocurre".