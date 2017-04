La cumbre de donantes de Yemen recauda 1.000 millones de euros, la mitad de lo requerido

Etiquetas

La conferencia de donantes para Yemen auspiciada por la ONU ha recaudado este martes casi 1.100 millones de dólares (unos 1.000 millones de euros), poco más de la mitad de los 2.100 millones de dólares que se precisan paliar este año las necesidades de un país donde existe un claro riesgo de hambruna.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha recordado ante los asistentes que "Yemen está viviendo una tragedia de inmensa proporciones" tras dos años de conflicto que han "devastado" la vida de los ciudadanos. "La necesidad de ayuda humanitaria y protección de civiles nunca ha sido mayor", ha advertido.

Naciones Unidas acudía a esta cumbre con un llamamiento de 2.100 millones de dólares, de los cuales sólo se habían comprometido hasta ahora un 15 por ciento. Guterres ha confirmado como cifra final casi 1.100 millones de dólares, con los que las organizaciones humanitarias intentarán llegar a los casi 19 millones de yemeníes con necesidades.

Para Guterres, la cifra alcanzada da cuenta del "éxito" de la cumbre. Entre las ayudas anunciadas figuran 116 millones euros de la UE, 94 millones de dólares de Estados Unidos, 100 millones de dólares de Kuwait y 150 millones de dólares de Arabia Saudí, país que lidera una alianza regional para combatir militarmente a los rebeldes huthis y defender al Gobierno de Abdo Rabbu Mansur Hadi.

Siete de las 22 regiones de Yemen se encuentran en una situación límite de inseguridad alimentaria y, como ha recordado Guterres, "los niños son quienes más riesgo corren de morir". De media, un niño menor de cinco años muere en Yemen cada diez minutos por causas prevenibles.

El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) han recordado en un comunicado conjunto que hay casi 2,2 millones de niños desnutridos, incluidos 500.000 que sufren desnutrición grave y que están en riesgo inminente de muerte si no reciben atención urgente y tratamiento especializado.

ENVÍO DE SUMINISTROS

Guterres ha alertado de los efectos que acarrean para el suministro de bienes básicos las restricciones impuestas a las importaciones y la "destrucción" de las infraestructuras portuarias. La ONU se ha mostrado especialmente preocupada por la situación del puerto de Hodeida, punto de entrada central de la ayuda para las organizaciones humanitarias.

"Insto a todas las partes a facilitar el paso rápido y sin obstáculos de la ayuda humanitaria por aire, mar y tierra. Toda la infraestructura debe seguir abierta y operativa", ha añadido Guterres, quien no obstante ha reconocido que la situación no se resolverá hasta que no se ponga fin al conflicto armado.

"Necesitamos acceso, acceso, y acceso para llegar a todo el mundo en Yemen", ha apostillado el secretario general de Naciones Unidas en su comparecencia posterior ante los medios, ya con la cifra final de donaciones bajo el brazo.

El viceministro de Exteriores ruso, Gennadi Gatilov, ha reiterado también su temor ante los "preocupantes rumores" que adelantan un posible asalto de las fuerzas leales al Gobierno de Hadi sobre Hodeida. En este sentido, ha subrayado que Moscú no aceptará lo que ha considerado como un bloqueo de Yemen, según la agencia de noticias Reuters.

INFRAESTRUCTURA SANITARIA

Guterres ha aludido también durante su discurso a la destrucción de los servicios básicos en Yemen, así como a las "casi 300 instalaciones sanitarias que han sido dañadas o destruidas" en estos dos años como consecuencia de la guerra. La mortalidad materna es ya la más alta de la región y más de un millón de mujeres embarazadas están malnutridas.

El coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras (MSF) para Yemen, Alexander Ventura, ha señalado que, "para evitar el colapso total, el sistema sanitario necesita apoyo". La ONG, que tiene equipos en diez regiones, ha alertado de que la falta de suministros, infraestructuras y personal está "comprometiendo gravemente" la capacidad de la población de acceder a una ayuda "vital".

"Los heridos y los pacientes con enfermedades crónicas están muriendo de causas evitables", ha lamentado Ventura. Desde MSF, se ha apelado a la responsabilidad de las partes beligerantes, en la medida en que de ellos depende "minimizar el impacto mortal y destructivo" que la guerra está teniendo entre la población yemení.

Una de las críticas recurrentes de MSF gira en torno a los efectos directos de este conflicto en las instalaciones médicas, toda vez que los hospitales "han sido golpeados en repetidas ocasiones por bombardeos, misiles, ataques aéreo y disparos". La organización ha reclamado respeto para el personal y las infraestructuras y que no se obstruya --en algunos casos "deliberadamente"-- el acceso a la atención médica.