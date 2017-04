Se reanuda el operativo de rescate de los montañeros fallecidos en Picos de Europa en el que participan dos helicópteros

Etiquetas

A primera hora de esta mañana se ha reanudado el operativo de rescate de los cuerpos de los tres montañeros zamoranos fallecidos en la vertiente cántabra de Picos de Europa en el que participan diez efectivos más dos helicópteros de la Guardia Civil.

Sin embargo, las adversas condiciones meteorológicas, con Liébana en aviso amarillo (riesgo) por nevadas, han impedido que los helicópteros hayan podido salir y están a la espera de una 'ventana' de buen tiempo para hacerlo. Ambos permanecen a la espera en las localidades cántabras de Fuente Dé y Potes.

Sí han comenzado el ascenso al 'Espolón de Jisu', donde ayer por la tarde se encontraron los cadáveres de los fallecidos, de 19, 21 y 46 años, efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de Potes (Cantabria) y Cangas de Onís (Asturias), según han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil,

El operativo está valorando la posibilidad de evacuar los cadáveres de los montañeros sin la ayuda de los helicópteros pero se trata de una opción complicada porque la situación del terreno está "muy mal". "No sabemos si sin helicóptero se podrá hacer o no" aunque, si el tiempo no mejora sería "prácticamente imposible", han apostillado.

Por ello, la Guardia Civil ha subrayado que "es muy pronto para decir cómo" se va a desarrollar el rescate de los montañeros, cuya identificación se ha confirmado hoy y que corresponde a los tres montañeros de Zamora que se encontraban en paradero desconocido desde el pasado sábado.

Los agentes del Greim encontraron el martes por la tarde los tres cuerpos en una zona escarpada de difícil acceso, situada en un lugar conocido como 'Espolón de Jisu', pues al parecer se habrían despeñado mientras practicaban la escalada.

Tras lograr acceder al lugar donde se encuentran los cuerpos, los agentes del Greim de Potes comenzaron ayer a trabajar en las labores de rescate, que se tuvieron que suspender cuando oscureció y que se han retomado a primera hora de hoy.

Las alarmas saltaron el pasado domingo después de varias horas sin poder contactar con los desaparecidos. Efectivos de la Guardia Civil de Zamora comunicaron el lunes a los de Cantabria que se había denunciado la desaparición de tres personas en esa zona.

Agentes del Greim localizaron en el macizo oriental de Picos de Europa el vehículo en el que habían llegado los montañeros y, desde allí, iniciaron una ruta a pié para intentar localizarlos.

La búsqueda se reanudó el martes, dificultada por las condiciones meteorológicas del lugar, donde se registraba abundante niebla.

Los fallecidos son tres hombres pertenecientes a la Asociación Montañera de Zamora, con los que se contactó por última vez el sábado, cuando escalaban en Picos de Europa.