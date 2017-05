El juicio contra los tres bomberos sevillanos detenidos en Lesbos (Grecia) por tráfico de personas se celebrará en 2018

Etiquetas

El secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Fernando García Casas, ha informado este miércoles 31 de mayo en el Senado de que el juicio contra los tres bomberos sevillanos detenidos en enero de 2016 en la isla griega de Lesbos acusados de un delito de tráfico ilegal de personas cuando desempeñaban, como voluntarios de la asociación Proem-Aid, tareas de rescate de refugiados, se celebrará en 2018.

García Casas ha hecho este anuncio durante la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en respuesta a la senadora del grupo Parlamentario Unidos Podemos - En Comú Podem - En Marea Sara Vila, que le ha preguntado por las gestiones que ha hecho el Gobierno español para poder ayudar a los tres bomberos detenidos por tráfico de personas, así como por la situación en que se encuentran los voluntarios españoles que trabajan por los refugiados en Europa.

De este modo, García Casas ha apuntado que los tres bomberos se encuentran en libertad con cargos, tras el pago de una fianza, y a la espera de juicio oral. Así, ha indicado que el abogado Pablo Gutiérrez Vega se ha puesto en contacto con el Gabinete del ministro de Asuntos Exteriores y con la Unidad de Emergencia Consular para "una visita exploratoria".

En este sentido, ha detallado que los letrados han solicitado mantener un encuentro con el embajador y con el cónsul --algo que según el secretario de Estado ya se ha producido-- y que se garantizase el servicio de traducción durante el juicio. "Si no lo facilita el Gobierno griego, la Embajada se comprometió a poner este servicio a disposición de los bomberos", ha agregado.

Por otro lado, ha afirmado que el entonces embajador de España en Grecia, Alfonso Lucini, recomendó "evitar cualquier movimiento que pudiera ser interpretado como una injerencia por parte de las autoridades griegas, lógicamente celosas de su independencia". "Eso podría resultar contraproducente", ha remachado.

No obstante, el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica ha asegurado que la asistencia consular está garantizada y ha apuntado que también se ha pedido que el cónsul acompañe a los tres bomberos acusados a la vista oral cuando esta se produzca.

Además, García Casas ha destacado que Pablo Gutiérrez Vega "se comprometió a mantener informados tanto a los servicios de la Unidad de Emergencia Consular como a la Embajada y lo único que ha dicho es que se encuentran pendientes de juicio, que se celebrará en 2018".

Por otro lado, el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica ha informado de que, para intentar evitar que una circunstancia similar se vuelva a producir, el Gobierno español está repartiendo certificados a los bomberos que trabajan en esta ONG, en los que se especifica que "se trata de trabajadores de las administraciones públicas españoles, con alta cualificación para desempeñar labores de auxilio y/o de carácter humanitario". Además, se ha comprometido a ponerse en contacto con los tres bomberos para conocer la situación de primera mano.

SITUACIÓN DE LAS ONG

En otro orden, García Casas ha recordado que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) "no financia ni incentiva" a esta ONG porque "no se coordinan ni con las autoridades locales ni con ACNUR ni con la Organización Internacional del Migraciones". "No cabe duda de su buena intención y de su profesionalidad. A veces la eficacia es un poco más compleja", ha agregado.

Por su parte, la senadora ha calificado de "subjetivo" el criterio del Ministerio para no financiar a esta ONG, mientras que el secretario de Estado ha defendido que "dado que el dinero es finito y más en esta época de restricciones", el objetivo debe ser "intentar potenciar a aquellas ONG que tienen una ventaja comparativa, que tienen un plus de proyección, de presencia y de eficacia".

Respecto a la situación de las ONG en el exterior, el secretario de Estado ha afirmado que son una parte "esencial", junto a la Cooperación Española, dado que "casi un tercio de la Ayuda Oficial al Desarrollo se gestiona a través de ONG".

"En cada visita que hago bilateral, me reúno con todas las ONG presentes en el país para conocer sus necesidades, para ver en qué se puede ayudar", ha indicado. En este sentido, ha asegurado que, para las Oficinas Técnicas de Cooperación, es una "prioridad" la interlocución con ellas, y ha añadido que existe "un foro local".