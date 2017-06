PSOE C-LM ve "demoledor" que el Gobierno excluya a C-LM del decreto de sequía y lamenta el "silencio" del PP

Etiquetas

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista José Luis Escudero ha tildado de "demoledor" y "terrible" el hecho de que el Gobierno central excluya a las cuencas del Tajo y del Guadiana del Real Decreto de sequía, al tiempo que ha lamentado el "silencio" del PP en la región ante este asunto.

En rueda de prensa, el parlamentario socialista ha criticado que "una vez más el Gobierno y el PP se olvida de Castilla-La Mancha y de sus agricultores", que "son de tercera categoría, frente a otros de primera".

Y es que Escudero se ha preguntado "cómo es posible que el Tajo y Guadiana, cuyos embalses de cabecera presentan una situación crítica, queden excluidos de esos planes urgentes y fondos especiales que va a aprobar el Gobierno para otras cuencas, como la del Segura o la del Guadalquivir.

"Como es posible que el Tajo no sea merecedor de un decreto de sequía estando sus embalses de cabecera muertos, tal y como ha reconocido el propio Gobierno, que ha confirmado que no se puede seguir trasvasando agua", ha criticado el diputado de Guadalajara, que ha añadido que en el caso de la cuenca del Guadiana el propio comisario de aguas ha informado a los regantes de que no van a tener agua en todo el año para regar sus cultivos.

"Mientras esto pasa la ministra se reúne con el presidente de Murcia y con el Sindicato de Regantes. Por eso pedimos a la ministra que oiga a la gente de Castilla-La Mancha y se reúna de una vez por todas con los municipios ribereños y con las plataformas que luchan por el agua del Tajo y del Guadiana", ha afirmado.

Escudero ha finalizado mostrándose confiado en que, en la reunión que la ministra va a tener con el titular del Gobierno murciano este viernes, le diga que va a poner a funcionar las desaladoras "al 100 por 100".