Los vecinos de la mujer y el niño asesinados en Alcobendas aseguran que no escucharon nada

Los vecinos de la mujer y del niño asesinados este martes en Alcobendas han asegurado que no escucharon ningún ruido extraño ni gritos que les alertaran de la situación que se estaba viviendo en el bajo de su edificio, donde residían una pareja con un menor.

En declaraciones a Europa Press, una vecina, cuyas ventanas están situadas justo enfrente de las de las víctimas, ha explicado que se enteró "cuando comenzó a llegar la Policía y se llenó la calle de coches". "El señor que limpia el portal tampoco escuchó nada", ha añadido.

Por su parte, una vecina del mismo portal ha manifestado que es mentira que la hubieran oído chillar como se ha dicho. "Yo me levanté a las nueve y no escuché nada y no me fui de casa hasta las once menos veinte", ha dicho. Además, ha asegurado que cree que "ella vivía sola con el niño". "Era una chica muy reservada. La he visto solo cuatro veces y a él una", ha añadido.

Por otro lado, ha pedido a la Policía Local que "ayude más a la mujer que está muy desprotegida en todos los sentidos". Asimismo, ha contado que hace tiempo escuchó que él le decía que "al niño hay que darle de comer", por lo que dedujo "problemas económicos".