CDTI ASEGURA QUE HAY QUE TRATAR CON TRANSVERSALIDAD, HETEROGENEIDAD Y RAPIDEZ LA DIGITALIZACIÓN

El director general del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Francisco Marín, indicó este jueves en el Foro España Innova que la digitalizción hay que tratarla con transversalidad, heterogeneidad y rapidez “porque estamos ante una revolución, donde tenemos un cambio de paradigma”.Así lo indicó durante su intervención en el citado evento informativo organizado por Nueva Economía Fórum, donde añadió que en la digitalización “nada va a ser como antes, ya que “hemos pasado de una fase de oferta por parte de las empresas a vender lo que el cliente nos demanda, produciéndose además una interacción entre el mundo físico y el mundo intangible”. “Estamos penetrando en el mundo de sensores en el mundo físico, que nos hacen conocernos en profundidad. Esa penetración esta generando un volumen de información donde hay 6.000 millones de aparatos conectados, donde en 2020 habrá 20.000 millones, y en 2050 habrá cifras totalmente inmanejables”, subrayó Marín.A este esta situación, comentó que debemos afrontar el reto con transversalidad, “porque no es de un sector concreto, no es de las TIC o de la industria manufacturera, sino que la digitalización empuja y afecta a todos”.Además, es necesaria la heterogeneidad porque “los conocimientos ya no son simples y para tener éxito, los productos se deben fundir y ser más complejos y mestizos”.Por último, Marín recalcó que la rapidez es fundamental, porque la digitalización está creciendo y avanzando a un ritmo “aceleradísimo”.Por ello, reconoció que CDTI “está ante un reto” para dar respuesta a esos eje ante los que sacaremos instrumentos que permitan que las empresas fallen rápido y fallen barato”, porque, añadió que “no cabe duda que todos vamos a fallar y nadie puede acertar a este ritmo y con esta dificultad a la primera”. En este sentido, “es importante que las empresas dispongan de elementos que les permitan pivotar y saber si lo que están haciendo está bien y si en caso de que no, pues corregirlo, porque la equivocación y el riesgo es implícita a la I+D”, indicó Marín.Por ello, concluyó el director del CDTI que “nosotros hacemos que nuestros instrumentos no penalicen ese riesgo y ese fallo”.