La hija de 12 años de Chris Cornell publica un emotivo mensaje para su padre: "Eres mi ídolo y escucho tu voz"

Etiquetas

La hija de doce años de Chris Cornell, Toni, ha escrito un emotivo mensaje en las redes sociales en el que recuerda al que fuera cantante de Soundgarden y Audioslave, fallecido el pasado 18 de mayo, refiriéndose a él como "el mejor padre del mundo".

"Déjame empezar por todo lo que te quiero y cuanto significas para mi. Eres mi ídolo, alguien en quien siempre me he fijado. Siempre estuviste ahí para mi. Me empujaste hacia delante cada día y todavía lo haces", ha escrito Toni en Facebook.

Y ha añadido: "Cuando lloro o siento que no hay un camino por el que pueda seguir, escucho tu voz diciendo 'no te sientes a preocuparte. Preocuparse es una pérdida de tiempo'. Siempre escuché lo que dijiste, probablemente porque todo era tan inteligente".

En esta línea, Toni ha recordado que cada vez que su padre llegaba de una gira, pasaba "todas las horas con ellos". "No importaba lo cansado que estuvieras, por cuantas zonas horarias hubieras viajado, estabas allí para nosotros", ha destacado.

"Cuando estaba enferma, me cuidabas. Me abrazadas, me besabas. No te importaba que te lo pegara. Te quedabas despierto toda la noche para asegurarte de que mi fiebre bajaba. Y si no lo hacía, me despertabas y me dabas mi medicina", rememora.

En esta línea, aún ha agregado: "Sé que sigues aquí y el calor que siento por debajo del frío eres tú. Eres el mejor padre en todo el mundo. Y sé que si no hubiera pasado este accidente, estarías todavía abrazándome viendo Purple Rain. Te amo y te añoro tanto, papá. Eres el mejor padre que alguien pudiera tener".