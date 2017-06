Extenda organiza la participación de empresas andaluzas en la 'Bio International Convention' de Estados Unidos

Etiquetas

Las firmas aprovechan el potencial del evento, el más importante del mundo para la industria de la biotecnología, para generar oportunidades

Un total de cinco empresas andaluzas del sector de la biotecnología participan desde el 19 de junio en la XXIII edición de la 'Bio International Convention', el evento mundial más importante para la industria de la biotecnología, que se celebra en el San Diego Convention Center de San Diego (Estados Unidos) hasta este viernes, donde cuentan con el apoyo de la Consejería de Economía y Conocimiento, a través de Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior.

Esta acción de promoción internacional es una oportunidad única para obtener información de alto valor científico y financiero, crear alianzas estratégicas con otras empresas de la industria de la biotecnología, obtener financiación para sus proyectos y conseguir nuevos clientes. Las firmas andaluzas del sector de la biotecnología que participan en la feria han situado sus espacios expositivos dentro del Pabellón de España coordinado por ICEX.

La delegación andaluza que ha viajado a Estados Unidos para participar en la 'Bio International Convention' está integrada por la empresa Bionaturis de Cádiz, las firmas Fundación Medina y Laboratorios Farmacéuticos Rovi de Granada, y las empresas Handicold y Vaxdyn de Sevilla. La organización de esta acción por parte de Extenda será cofinanciada con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder) a través del P.O. de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80 por ciento.

Una de las claves del éxito de este evento organizado por la Biotechnology Industry Organization reside en la excepcional herramienta que supone para las compañías el sistema de partnering que se desarrolla en el mismo. Éste les permite registrarse en la base de datos de la feria para cerrar agendas de citas 'one on one' con otras firmas o instituciones (tanto expositoras en la feria como no expositoras) que se hayan registrado en el sistema.

Asimismo, gracias a este y otros elementos de valor, la feria consigue atraer cada año a cientos de empresas e instituciones estadounidenses e internacionales de primer nivel (centros de investigación, universidades, hospitales, fundaciones, asociaciones de enfermos, instituciones financieras, entre otras), interesados en el enorme potencial de la industria biotecnológica en el mundo.

En este sentido, el evento ofrece un amplio programa que abarca actividades académicas, actos de networking, presentaciones de empresas, un área expositiva (considerada la más grande del mundo de las especializadas en este sector), seminarios y conferencias sobre las nuevas tendencias en biotecnología, innovaciones tecnológicas, oportunidades de desarrollo en la carrera profesional, entre otros.

La importancia de la feria se refleja en los datos de participación de la edición anterior, cuando acudieron un total de 1.800 expositores de más de 160 países por los que pasaron más de 15.900 visitantes profesionales de 76 naciones. Además, en su marco, se celebraron 35.700 entrevistas 'one on one' entre unas 5.000 empresas e instituciones.

Según los datos de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio), el sector biotecnológico español registró en 2014 un total de 2.742 empresas usuarias de biotecnología y 628 empresas de biotecnología como actividad principal, que dan empleo a 177.973 personas.

Andalucía es uno de los principales clusters biotecnológicos a nivel nacional, ya que según la asociación, la comunidad ocupó en 2014 la segunda posición en el ranking de compañías usuarias de biotecnología (11,8% del total), y la tercera en firmas de biotecnología (11,7%).

Además, las acciones del Gobierno andaluz para la investigación en este sector han atraído a muchos grupos científicos de prestigio internacional y Andalucía lidera grupos bio en el sur de Europa en el ámbito sanitario, trasplantes y cirugía robótica.

EXPORTACIONES ANDALUZAS DE BIOTECNOLOGÍA

En cuanto al negocio internacional, sin incluir el sector de los servicios biotecnológicos que no son cuantificables, Andalucía se situó en 2016 como la quinta comunidad autónoma en exportaciones del sector de la biotecnología, con un total de 544 millones de euros. En el primer cuatrimestre de 2017, la comunidad sube a la cuarta posición del ranking de comunidades más exportadoras, gracias a que ha duplicado sus ventas respecto al mismo periodo de 2016 hasta alcanzar los 371 millones.

Los principales productos que comercializa Andalucía en mercados internacionales en el primer cuatrimestre de 2017 son los comprendidos en la categoría de otros productos químicos, con 147 millones exportados (40% del total), lo que supone que ha casi cuadruplicado sus ventas sobre el mismo periodo de 2016; productos químicos orgánicos, con 141 millones (38% del total), lo que significa que duplica su dato; y jabones lubricantes y ceras, con 39 millones (10,4% del total).

Por otro lado, Francia, con 91 millones (24,7% del total), encabeza los mercados de destino de las exportaciones de la industria biotecnológica andaluza al multiplicar por cinco sus ventas respecto al primer cuatrimestre de 2016; seguida de Italia, que presenta una factura de 70 millones (18,8% del total) y el cuádruple de la cifra que presentó en el mismo periodo de 2016; y Reino Unido, con 28 millones (7,5% del total) y alza del 18,6 por ciento.