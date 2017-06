La química María Vallet, II 'Premio Julio Peláez a Pioneras de las Ciencias Físicas, Químicas y Matemáticas'

Etiquetas

La Catedrática de Química Inorgánica y líder del Grupo de Investigación de Biomateriales Inteligentes (GIBI-UCM), María Vallet, ha sido galardonada, en su segunda edición, con el 'Premio Julio Peláez a Pioneras de las Ciencias Físicas, Químicas y Matemáticas', que concede anualmente la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y está dotado con 12.000 euros.

Además, Vallet es investigadora principal del CIBER-BBN y del Instituto de Investigación del Hospital 12 de Octubre (i+12), así como líder de la Red Española y Europea de prevención y tratamiento de fracturas osteoporóticas (AGEING). También es académica de número de las Reales Academias de Ingeniería (RAI) y Nacional de Farmacia (RANF), y miembro del College of Fellows del American Institute for Medical and Biological Engineering (AIMBE), entre otros.

Estos premios distinguen a mujeres pioneras por su destacada contribución a la ciencia y a la investigación en el ámbito de la Física, la Química o las Matemáticas, pero también tienen como objetivo rendir homenaje a la figura de Julio Peláez Avendaño, físico de profesión, y esposo de Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, a quien transmitió su interés por la ciencia y la investigación. Ese interés se ha traducido en la labor que realiza la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno para apoyar la investigación científica, especialmente en las áreas del Medio Ambiente y de la Neurociencia.

El acto de entrega del Premio se realizará el próximo 27 de julio en un acto público que se celebrará en el Palacio de la Magdalena de Santander dentro del marco de la Programación de Cursos Avanzados de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).