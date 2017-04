IoT Solutions World Congress abordará la Blockchain y la computación cuántica

Etiquetas

El Internet of Things Solutions World Congress (IoTSWC), que celebrará su tercera edición del 3 al 5 de octubre en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, abordará la Blockchain --la plataforma que permite funcionar a Bitcoin-- y la computación cuántica.

Así, el IoTSWC incluirá la Blockchain World Expo (BWE), organizada conjuntamente con Blockchain Ecosystem Network, para explorar el potencial que Blockchain ofrece a diferentes sectores como plataforma para gestionar activos digitales, como datos financieros, títulos de propiedad, datos de salud y propiedad intelectual.

Por su parte, la computación cuántica cambiará la forma en que las máquinas piensan, interactúan y resuelven problemas, y el congreso abordará cómo el aumento exponencial de la capacidad de computación que la física cuántica podría aportar a las fábricas y a las empresas beneficiará directamente a la seguridad, al gran análisis de datos y al análisis predictivo y prescriptivo.

Estos temas se sumarán al programa de conferencias estructurado en ocho ejes entre los cuales están Manufacturing, Utilities, Movilidad conectada, Salud, Edificios e Infraestructuras, e Industria abierta.

Entre los expertos ya confirmados que abordarán el futuro del Internet de las cosas industrial figuran John Ellis, experto internacional en conectividad y desarrollo de código abierto y extecnólogo global y jefe del programa de desarrollo de Ford, y Mikko Hypponen, experto en ciberseguridad y director de investigación de F-Secure Corporation en Finlandia, entre otros.

La edición de este año ocupará dos pabellones del recinto de Gran Via de Fira de Barcelona en lugar de uno como en 2016 y espera aumentar el número de expositores en casi un 30%.

Así, en octubre, Fira de Barcelona se convertirá en una de las mayores plataformas internacionales para la industria con la celebración de la Barcelona Industry Week, incluyendo el IoTSWC junto con las ferias Expoquimia, Eurosurfas, Equiplast y In(3D)ustry From Needs to Solutions, el Congreso Mundial de Ingeniería Química y el World Chemical Summit, además del evento Smart Chemistry, Smart Future.