Profesores e investigadores de la UPV/EHU patentan un método para rentabilizar los residuos de la industria papelera

Un grupo de profesores e investigadores de la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa de la UPV/EHU, dirigidos por Jalel Labidi, han patentado un método (Novel method for the depolymerisation of lignin) para lograr compuestos de alto valor añadido a partir de los residuos de la industria papelera, concretamente de la lignina que se obtiene en el proceso de trasformación de la madera en papel.