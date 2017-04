La creatividad, una ayuda para los hombres con poco atractivo físico

Etiquetas

En la despiadada competencia por encontrar pareja, los hombres sin mucho atractivo físico saben por instinto que ser divertidos, inteligentes o poéticos ayuda a compensar las apariencias, una intuición que ahora ha confirmado un estudio científico.

Los hombres con un físico que no sobresale parecen más atractivos para las mujeres si éstas sienten que tienen una "chispa intelectual", determinaron los científicos en un estudio publicado el miércoles. Sin embargo este "efecto" no funciona en el caso opuesto y las mujeres no se ven beneficiadas de él.

De hecho, un experimento sugiere que las mujeres menos atractivas pueden incluso perjudicar sus posibilidades si muestran alguna tipo de creatividad. "Las mujeres creativas con rostros menos atractivos parecen de alguna manera penalizadas", dijo Christopher Watkins, el psicólogo de la universidad escocesa de Abertay que dirigió el estudio.

Watkins pidió a un grupo de voluntarios que miraran fotos de hombres y mujeres y les dieran notas exclusivamente en función de su aspecto físico. Luego enseño las mismas fotos a otro grupo de voluntarios pero esta vez acompañadas cada una de un pequeño texto describiendo un cuadro de René Magritte, "Los amantes".

El objetivo era que el grupo de observadores pudiera evaluar a partir del texto la creatividad de cada uno. La mitad de los textos eran aburridos o muy factuales, como uno decía: "¿Son rehenes?". Pero la otra mitad eran más inspirados o conceptuales, como uno que decía que esa pintura muestra que las apariencias no duran y al final sólo permanece la personalidad.

Los resultados de estos y otros experimentos demostraron que el toque creativo favorece a los hombres poco atractivos. "Los hombres creativos pero poco agraciados generaron el mismo atractivo que otros sujetos con muy buen aspecto pero nada creativos", dijo Watkins a la AFP en una entrevista telefónica. Los mejores calificados eran a la vez creativos y atractivos físicamente.

Sin embargo el estudio muestra que para las mujeres el aspecto físico sigue siendo fundamental. En uno de las pruebas, la creatividad no aumentó en nada el atractivo de las candidatas e incluso redujo el de las mujeres menos agraciadas físicamente.

¿Pero, por qué las mujeres atribuyen tanta importancia a la creatividad en un hombre? Watkins apunta a la biología evolutiva, los criterios ocultos que nos llevan a buscar el mejor compañero o compañera que nos garantice una descendencia sana y que sea capaz de sobrevivir.

"La creatividad se considera un signo de que un individuo puede invertir tiempo y esfuerzo en una tarea específica o ver las cosas de forma novedosa, de manera que sean útiles para la supervivencia", indica el psicólogo.