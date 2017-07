Expoquimia, Eurosurfas, Equiplast y World Chemical Summit ya suman más de 600 expositores

Etiquetas

Los cuatro eventos forman parte de la primera edición de la Barcelona Industry Week

Expoquimia, Eurosurfas, Equiplast y World Chemical Summit, las grandes citas del sector químico que tendrán lugar del 2 al 6 de octubre en los pabellones 2 y 3 del recinto Gran Via de Fira de Barcelona, ya suman, a falta de tres meses para su celebración, 607 expositores directos, 30.264 metros cuadrados de superficie expositiva --lo que supone el 90% del espacio disponible ya contratado-- y más de 300 ponentes.

De este modo, Fira de Barcelona se convertirá en el centro mundial de la química aplicada y sus industrias auxiliares con la celebración conjunta de tres eventos de larga trayectoria (Expoquimia, Eurosurfas y Equiplast) y de un nuevo foro de alcance global (World Chemical Summit) que pondrán de manifiesto el papel fundamental que juegan la industria química, la del tratamiento de superficies y la del plástico para el desarrollo socioeconómico actual, ha informado Fira en un comunicado este lunes.

Expoquimia, el Encuentro Internacional de la Química, cuya primera edición tuvo lugar en 1965, mostrará las últimas innovaciones y avances tecnológicos de la industria química, base de la transformación industrial, en el espacio Smart Chemistry Smart Future en colaboración con la Federación Empresarial de la Industria Química (Feique).

Además, unirá a la industria y la ciencia con la celebración de diversos actos, como la XV edición de las Jornadas de Análisis Instrumental (JAI) y el décimo Congreso Mundial de Ingeniería Química, que congregará a más de 3.000 congresistas en un evento que, por primera vez, tendrá lugar en España.

Por su parte, Eurosurfas, que llega a su XXVIII edición, presentará las novedades del sector del tratamiento de superficies, y en el marco de este salón tendrá lugar la novena edición del Congreso Eurocar, en el que se expondrán las últimas tendencias en el acabado del automóvil y las VIII Jornadas Técnicas de Medio Ambiente.

El sector de los plásticos tiene su representación en la XVIII edición de Equiplast, que volverá a ser un gran centro de producción con el funcionamiento de centenares de máquinas de última generación y acogerá la segunda edición del Salón de los Transformadores de Plástico, un salón de subcontratación que tiene como objetivo ayudar a las pymes y micropymes del sector para hacer crecer su volumen de negocio.

Este año se celebrará la primera edición del World Chemical Summit, la nueva plataforma de referencia global para la industria química aplicada donde se debatirán las soluciones de la química para responder a los retos de la sociedad del futuro, al bienestar de la sociedad actual y cómo la industria química contribuye a su resolución.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Para facilitar la creación de oportunidades de negocio a expositores y visitantes de los salones, la organización ha diseñado las Networking Activities, que se componen de cuatro áreas actividad.

Se trata de la Project Presentation, donde se darán a conocer proyectos en busca de soluciones técnicas y productos innovadores de los mejores proveedores; el Application Forum, en el que se podrán lanzar retos a toda la industria química; el Cooperation and Innovation Lab, para encontrar nuevos socios y conocer las necesidades reales del mercado, e Investment Attraction Area, para acceder a nuevos mercados.

El sector químico registró en 2014 una cifra de negocios cercana a los 56.000 millones de euros, mientras que en 2017 prevé alcanzar los 60.857 millones, según datos de Feique.

Expoquimia, Eurosurfas, Equiplast y World Chemical Summit se celebrarán de manera conjunta y simultánea con los salones IN(3D)USTRY From Needs to Solutions, IoT Solutions World Congress y el décimo World Congress of Chemical Engineering, dando forma a la primera edición de la Barcelona Industry Week organizada por Fira de Barcelona.