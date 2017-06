FERNANDO SAVATER PIDE UN CONTROL ESTATAL DE LOS LIBROS DE TEXTO Y SUS CONTENIDOS

Etiquetas

El filósofo y excandidato de UPyD Fernando Savater defendió este martes la existencia de un cierto control estatal sobre los libros de texto y sus contenidos, durante su comparecencia en la subcomisión del Congreso que persigue establecer las bases para alcanzar un pacto de Estado en materia de educación.Invitado a propuesta de Ciudadanos, Savater incidió en la idea (ya expresada por el presidente de los editores de libros de texto) de que las editoriales reciben presiones por parte de las comunidades autónomas a la hora de incorporar o no ciertos contenidos a sus manuales.Como ejemplo citó el caso de un consejero andaluz que pidió a un editor amigo del filósofo retirar una foto de San Martín de Fromista como ejemplo del románico para colocar en su lugar una imagen de algún monumento andaluz, o la sugerencia de que en los manuales canarios no aparezcan ríos. “Todo esto habría que superarlo y establecer un control estatal, eso sí, ejercido por profesionales”. “Diecisiete proyectos educativos no, sobre todo cuando surgen piques tan curiosos como estos”, recalcó SaVater.A su juicio, “uno de los problemas más graves de la actualidad en España “es la idea de que (el sentimiento de pertenencia) a una nación se adquiere en base a un territorio, y no como derecho previo.En esta misma línea, defendió que la Alta Inspección actúe de forma decidida para evitar que “cada uno organice la educación por su cuenta”. ”No puede hacer dejación de funciones como hasta ahora”, prosiguió.MÁS FILOSOFÍA, MENOS RELIGIÓNPor otra parte, lamentó la pérdida de peso de la Filosofía en el nuevo Bachillerato, reivindicó la formación en Educación Cívica y reclamó que la religión salga del currículum académico.A su juicio, “algo de adoctrinamiento en cuestiones de Ciudadanía es correcto, siempre que se ajuste a la edad del alumno y respete los valores universales". "Incluso formación del Espíritu Nacional sirvió para algo, ya que era allí donde los niños del franquismo leíamos por primera vez sobre sindicatos o asambleas”, reflexionó. “Por supuesto que (dicha materia) tenía contenidos muy negativos”, pero la formación en valores cívicos es algo que corresponde a la Administración “y que no podemos dejar en las manos exclusivas de los padres”, señaló.Savater pidió, además, no confundir Educación Cívica o Ciudadanía con Filosofía, “que va mucho más allá, comprende distintas ramas y para la que se necesitaría un ciclo completo”.