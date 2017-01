Parcemasa pone en funcionamiento las salas de atención psicológica a sus usuarios

Etiquetas

Málaga, única ciudad de España en la que se ofrece un servicio gratuito a los familiares que necesitan apoyo durante el duelo

El Parque Cementerio de Málaga ha puesto en funcionamiento las nuevas dependencias habilitadas para albergar su Gabinete de Asistencia Psicológica, compuestas por sala de espera, sala de reuniones y tres despachos para consulta y asistencia.

Las obras de adaptación han sido realizadas por la empresa Alcalá Godoy SL, con un presupuesto de 29.635,93 euros. Con esta inversión, Parcemasa consolida el trabajo que comenzó en 2006 con el inicio de la atención psicológica a los familiares y que continuó en 2013, con la creación de un grupo de apoyo especializado.

Así lo han explicado este martes el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, quien ha presentado las nuevas dependencias.

El Gabinete de Asistencia Psicológica de Parcemasa es el primero de España que realiza esta función de forma gratuita y con carácter universal, independientemente de la situación socioeconómica del ciudadano que recibe su servicio, o de si está adscrito o no a una póliza de seguros.

Sus miembros están formados en Psicología Social y Clínica, lo que les habilita para realizar primeros auxilios psicológicos, así como para trabajar a medio y largo plazo con las familias en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de distintas patologías derivadas o asociadas al duelo.

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental y presidente del consejo de administración de Parcemasa ha destacado la utilidad de este tipo de asistencia para los familiares que inician su duelo tras la pérdida del ser querido.

"Es un apoyo que cuenta además con el aval de la Universidad de Málaga, con la que tenemos una colaboración directa, y que no supone coste alguno para los usuarios mientras permanecen en el cementerio", ha explicado, al tiempo que ha aclarado que la gratuidad de este servicio no se prolonga en el tiempo, para no realizar competencia desleal con los profesionales que trabajan en este campo en Málaga.

En este sentido, durante 2016 el Gabinete de Asistencia Psicológica realizó un total de 2.838 intervenciones básicas --visitas a salas de duelo para informar y orientar a las familias, reduciendo así sus niveles de ansiedad al sentirse atendidas--, así como 1.008 intervenciones directas, por demanda de la familia o a iniciativa del especialista que ha realizado la primera visita.

Este tipo de situaciones suele estar relacionada con el duelo infantil, la atención al cuidador principal del fallecido en procesos de enfermedades largas, duelo de ancianos o por muerte traumática. Cualquier persona que esté interesada en contactar con este servicio puede hacerlo en la extensión 3 del teléfono 900500520.

MEJORA DE LA ATENCIÓN

La entrada en servicio de las nuevas dependencias permitirá al equipo de asistencia psicológica de Parcemasa mejorar su capacidad de atención a los ciudadanos, al hacer posible la ampliación de horarios de atención o el acceso a dependencias apropiadas no sólo para la asistencia directa al usuario, sino para otras funciones que también se desarrollan en este servicio.

Entre ellas, destaca la que se realiza gracias a un convenio marco con la Universidad de Málaga, que regula la realización de prácticas profesionales del Grado de Psicología y del Máster en Psicología General Sanitaria. Esta colaboración permite el inicio de líneas de investigación por parte de los alumnos de la Universidad de Málaga que dediquen sus tesis doctorales a aspectos relacionados con los trastornos del duelo.

Los componentes del Gabinete de Asistencia Psicológica realizan entre otras tareas la publicación interna de dípticos orientativos sobre tipos de duelo, así como la elaboración de una guía para padres y profesores sobre atención al duelo infantil y de adolescentes.

Este documento se pondrá a disposición de los centros educativos malagueños, tanto en lo que se refiere al profesorado como a toda la comunidad escolar, para su utilización en el caso de que lo consideren necesario, y puedan solicitar si la presencia de alguno de los psicólogos para la profundización o difusión de su contenido.

De febrero a octubre de 2016 el Gabinete ofreció orientación básica a 1.469 personas, el 56,25 por ciento de ellas hombres, con un total de 704 intervenciones. La mayor parte de los fallecimientos origen del duelo se produjeron como conciencia de la evolución de enfermedad, un 72,73 por ciento, mientras que el 18,18 por ciento se produjeron de forma repentina natural y el 9,09 por ciento, de forma traumática.

La atención psicológica que se ofrece a los ciudadanos parte de la base de que la pérdida de un ser querido como consecuencia de la muerte altera el sistema emocional, el comportamiento y el estado de la salud. De esta manera, toda pérdida debe ir acompañada del correspondiente duelo, que se puede desarrollar de diferentes formas, con o sin complicaciones, pero que, según los expertos en la materia, requiere que la persona experimente una evolución psicológica que le permita alcanzar una resolución favorable.