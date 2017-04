LA DEGRADACIÓN DE LOS ARRECIFES DE CORAL EROSIONA EL FONDO DEL MAR Y AMENAZA A LAS COSTAS

Etiquetas

El fondo del mar se está erosionando donde hay arrecifes de coral en el Pacífico, el Atlántico y el Caribe debido a la degradación de los arrecifes de coral, que, además, no pueden seguir el ritmo del aumento del nivel del mar, con lo que las comunidades costeras protegidas por estos ecosistemas se enfrentan a mayores riesgos de tormenta, olas y erosión.Así se desprende de un estudio realizado por cuatro investigadores estadounidenses y liderado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). El trabajo está publicado en ‘Biogeosciences’, una revista de la Unión Europea de Geociencias. El estudio se basa en la variación de las profundidades marinas en cinco grandes extensiones de arrecifes de coral situados en Florida, el Caribe y Hawái, todos ellos de Estados Unidos.En dos sitios en los Cayos de la Florida, dos en las islas Vírgenes de los Estados Unidos y en las aguas que rodean la isla hawaiana de Maui, la degradación de los arrecifes de coral ha aumentado las profundidades de los fondos marinos y otros materiales marinos erosionados durante las últimas décadas.El estudio señala que las pérdidas en el fondo del mar en aguas alrededor de Maui ascienden a 81 millones de metros cúbicos de arena, roca y otros materiales, lo que se necesitaría para llenar el Empire State Building 81 veces o una piscina olímpica unas 32.000 veces.A medida que el nivel del mar sube en todo el mundo debido al cambio climático, cada uno de estos ecosistemas de arrecifes ecológica y económicamente importantes se verá afectado por el aumento de las profundidades del agua. La cuestión de si las colonias de coral pueden crecer lo suficientemente rápido para mantenerse al día con el aumento de los mares es objeto de una intensa investigación científica.Pero el estudio de USGS encuentra que el efecto combinado del aumento de los mares y la erosión del fondo marino ya ha aumentado las profundidades del agua más de lo que la mayoría de los científicos esperan que ocurra en muchas décadas. Otras investigaciones que no tienen en cuenta la erosión del fondo marino han predicho que los mares aumentarán entre medio metro y un metro en 2100."Nuestras mediciones muestran que la erosión del fondo marino ya ha provocado que las profundidades del agua aumenten a niveles que no se preveían hasta cerca del año 2100", señala la biogeoquímica Kimberly Yates, del Centro de Ciencias Marinas y Costeras de la USGS y autora principal del estudio, quien añade: "A los ritmos actuales, para el año 2100 la erosión del fondo marino podría aumentar las profundidades de agua entre dos y ocho veces más de lo que se ha pronosticado sólo por el aumento del nivel del mar".El estudio no determinó las causas específicas de la erosión del fondo marino en esos ecosistemas de arrecifes de coral. Sin embargo, los autores señalan que los arrecifes de coral en todo el mundo están disminuyendo debido a una combinación de fuerzas, incluyendo los procesos naturales, el desarrollo costero, la sobrepesca, la contaminación, el blanqueo de coral, las enfermedades y la acidificación de los océanos (un cambio en la química del agua ligada a la absorción por parte de los océanos de más dióxido de carbono de la atmósfera).Para los cinco ecosistemas de arrecifes de coral analizados, el equipo recopiló mediciones detalladas del fondo marino de la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica) tomadas entre 1934 y 1982, y también utilizó encuestas realizadas desde finales de los años 90 hasta la primera década del siglo XXI.