UN EQUIPO DE CLIMATÓLOGOS CANCELA UNA EXPEDICIÓN EN CANADÁ POR EL CAMBIO CLIMÁTICO

Varios climatólogos de Canadá se han visto obligado a cancelar la primera etapa de su expedición de este año a bordo del rompehielos 'NGCC Amundsen' en la bahía de Hudson debido a las complicaciones asociadas con el movimiento hacia el sur del hielo marino del Ártico causado por el cambio climático.Esto posterga un estudio sobre la bahía de Hudson (denominado BaySys) que involucra a 40 científicos de cinco universidades de Canadá, dotado con 17 millones de dólares (15,2 millones de euros) para cuatro años y dirigido por la Universidad de Manitoba en colaboración con la Guardia Costera Canadiense (CCG, por sus siglas en inglés). La finalidad de este proyecto es analizar y comprender los impactos del cambio climático en los ecosistemas marinos y costeros del Ártico, pero la necesidad de lidiar con condiciones extremas del hielo supondría que el barco llegaría demasiado tarde a su destino para cumplir con los objetivos de la investigación, según informó la Universidad de Manitoba. Este año, los equipos logísticos y científicos de la expedición ártica de 2017 adelantaron seis días antes de lo previsto la salida del 'NGCC Amundsen', lo que permitiría al CCG llevar a cabo operaciones cruciales de seguridad y protección marina en condiciones de hielo inusualmente severas en el estrecho de Belle Isle y a lo largo de la costa noreste de Terranova antes de que comenzar la misión científica, pero los problemas de la flota pesquera y los inadecuados buques alternativos obligaron a cancelar el programa científico para que el rompehielos abriera paso a cargueros y otros barcos. "Teniendo en cuenta las severas condiciones de hielo y la creciente demanda de operaciones de búsqueda y rescate, y escolta en el hielo, decidimos cancelar la misión de BaySys. Una segunda semana de retraso significó que nuestros objetivos de investigación no podían lograrse con seguridad. Todos nosotros decíamos que los peligros del hielo marino eran extremadamente difíciles para la industria marítima, el CCG y la ciencia", apunta David Barber, jefe científico de la expedición. “YA ESTÁ AQUÍ” Barber y su equipo de expertos aprovecharon el desvío del rompehielos para utilizar el equipo de última generación a bordo del 'NGCC Amundsen' y confirmar que una proporción significativa del hielo marino provenía del alto Ártico. "Los cambios relacionados con el clima en el hielo del Ártico no sólo reducen su extensión y grosor, sino que también aumentan su movilidad, lo que significa que las condiciones del hielo probablemente se volverán más variables y condiciones más severas como éstas ocurrirán con más frecuencia", apunta. El equipo de investigación recopiló un amplio conjunto de datos sobre la física del hielo, el océano y la atmósfera en la zona, que contribuirán a la comprensión de estos episodios y ayudarán a Canadá a prepararse para el aumento del riesgo causado por el cambio climático. "Este evento extremadamente desafortunado no se espera que afecte el resto de la Expedición 2017 del Amundsen, que se reanuda el 6 de julio. Creemos que los estudios oceanográficos procederán según lo planeado y no anticipan un impacto en la Encuesta de Salud Inuit de Nunavik", prevé Louis Fortier, director científico de los programas Amundsen y ArcticNet Science. "Esta investigación indica que el cambio climático no es algo que va a suceder en el futuro, sino que ya está aquí", concluye la Universidad de Manitoba.