EL CLIMA EXTREMO EN VERANO Y OTOÑO HA AUMENTADO EN EUROPA EN 25 AÑOS

Los frentes meteorológicos fuertes han aumentado en Europa durante los meses de verano y de otoño en los últimos 25 años debido a un incremento de la humedad atmosférica, lo cual no ocurre en América del Norte.Así se desprende de un estudio realizado por cinco investigadores de Alemania, Noruega y Suiza, y publicado en la revista ‘Geophysical Research Letters’, donde precisan que aún se desconoce si estos fenómenos están causados por el cambio climático.Los frentes meteorológicos que atraviesan Europa de oeste a este pueden traer cambios vigorosos del tiempo, a menudo en relación con vientos fuertes, precipitaciones copiosas o granizo. Los investigadores analizaron datos basados en observaciones meteorológicas y recuperaciones de datos de satélites entre 1979 y 2014, y apuntan que no hay una tendencia similar en el continente norteamericano.Los científicos combinaron en una única variable los contrastes de temperatura y la humedad, y concluyeron que el aumento de la humedad atmosférica es la causa subyacente de la tendencia observada de incremento de frentes extremos.Según el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), esas tendencias en la humedad son significativas, pero no tanto en Norteamérica.Sebastian Schemm, de la Universidad de Bergen y el Centro Bjerknes para la Investigación del Clima (Noruega), y autor principal del estudio, apunta que queda por ver si el aumento en el número de frentes fuertes guarda relación con el cambio climático causado por el ser humano o se debe simplemente a la variabilidad natural y parte de una fluctuación climática multidecadal.