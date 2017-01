Un asteroide de 30 metros de diámetro pasó 'rozando' la Tierra el 9 de enero

El pasado 7 de enero el programa de búsqueda y seguimiento de objetos próximos a la Tierra del Lunar and Planetary Laboratory de la Universidad de Arizona, detectó un asteroide al que ya se conoce como 2017 AG13.

Apenas 40 horas después de su detección, el asteroide (de entre 13 y 32 metros de diámetro) pasaba sigilosamente a tan solo 200.000 kilómetros de nuestro planeta, la mitad de la distancia Tierra-Luna. Una roca del tamaño de dos camiones nos pasaba rozando ayer 9 de enero.

Doscientos mil kilómetros puede parecer una distancia enorme pero en términos cósmicos apenas significa nada. De hecho apenas se ha mencionado en los medios, pero unas centésimas de grados de diferencia en su órbita y hoy podríamos habernos despertado con una noticia muy similar a la del bólido de Cheliábinsk que, con solo la mitad del tamaño de AG13, desplegó una energía de 500 kilotones y dejó más de 1400 heridos por la onda expansiva.

La detección de AG13 coincide con la publicación de la Administración de Estados Unidos en la que, además de reconocer el peligro real que suponen los impactos de estos cuerpos, se trazan las líneas generales para una estrategia para su observación, seguimiento e incluso planes de futuro para su posible desviación.

We caught newly discovered asteroid 2017 AG13 as it made an extremely close approach to Earth this morning. It was closer than the Moon! pic.twitter.com/uKjWzGXmMA