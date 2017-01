2017 puede ser el año en que se confirme la vida en otros mundos

Etiquetas

La esperanza de que 2017 sea el año en que los seres humanos descubran vida en otros mundos ha crecido con sondas diferentes alrededor de los planetas y dos rover en Marte.

En 2016, hubo expectación en círculos científicos por la detección de extrañas señales desde el espacio profundo. Si bien muchos expertos advierten de que puede ser otra falsa alarma, también se esperan novedades significativas en este ámbito en cualquier caso.

El doctor Simon Foster, un físico del Imperial College de Londres, dijo a Express.co.uk: "En el pasado, cuando pensábamos que habíamos descubierto alienígenas, se trató de una nueva forma de estrella llamada púlsar".

"No sabemos casi nada y cuando nos encontramos con algo que no sabemos o que no se ajusta a cabo comprensión actual, es bonito decir que podrían ser extraterrestres, aunque una gran parte de los casos son solo fenómenos que no habíamos descubierto. De cualquier manera hay un gran avance a la vuelta de la esquina."

Con sondas actualmente orbitando Júpiter y Saturno, existe optimismo de que 201 pueda ser finalmente el año en que la vida en otro planeta o luna será descubierta.

Cassini, la sonda que está estudiando Saturno y sus lunas, es la que tiene más probablilidad de producir resultados, dice el doctor Foster. El físico explicó que, con la misión Cassini configurada para terminar en septiembre próximo, podría conducir a un descubrimiento sorprendente.

"Lo que es interesante es que una de las lunas (de Saturno), Encelado, es una luna helada que ofrece la tentadora posibilidad de buscar vida. "La concentración ha estado en Marte, pero creo que en lunas como Encelado y Europa (luna de Júpiter), hay una buena posibilidad de encontrar vida, aunque sea microbiana".