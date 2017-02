Ciudadanos pide que el coordinador del Botánico sea seleccionado en una convocatoria pública

Etiquetas

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el ayuntamiento de Gijón, José Carlos Fernández Sarasola, ha pedido que la selección del coordinador del Jardín Botánico se realice a través de una convocatoria pública.

En una nota de prensa, Sarasola ha mostrado su satisfacción por que el concejal y presidente de Divertia, Jesús Martínez Salvador, haya anunciado en el Pleno Municipal que el Jardín Botánico va a contar con un coordinador.

"Era uno de los puntos que llevábamos en la proposición que presentamos conjuntamente con el Grupo Socialista. Nos alegramos de que por fin el equipo de gobierno haya rectificado y reconozca la necesidad de que el Jardín Botánico tenga una persona encargada de su gestión ordinaria, poniendo así fin a la situación de desgobierno en la que se encuentra sumido desde su integración en Divertia", afirmó José Carlos Fernández Sarasola.

En este sentido, ha anunciado que preguntará en la próxima comisión pertinente por las funciones concretas que tendrá este coordinador, el perfil que se buscará y el procedimiento que se seguirá para su selección.

"Nosotros creemos que la selección de este coordinador se debe hacer con la máxima transparencia posible y a través de una convocatoria pública abierta para que se pueda conseguir una persona con formación suficiente y experiencia en labores de dirección, gestión o coordinación de jardines botánicos o equipamientos similares", añadió.

Además, desde Ciudadanos también se mostraron muy críticos con el hecho de que el contenido del convenio específico para el Jardín Botánico se haya negociado exclusivamente entre el Equipo de Gobierno y la Universidad de Oviedo, a diferencia del contenido del resto del convenio que está siendo acordado conjuntamente con todos los grupos municipales.

"Respetamos, como no puede ser de otra manera, la competencia del Gobierno Municipal para hacerlo. Pero no puede ser que cuando les interese nos hagan partícipes a todos los grupos y cuando no, negocien sólo ellos. En todo caso, lo importante es que desbloquee esta situación y se firme cuanto antes este convenio para recuperar la actividad científica en el Jardín Botánico", concluyó.