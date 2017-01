Podemos llevará al Parlamento la "invasión" de la SE-40 del entorno protegido de un BIC en Dos Hermanas

Etiquetas

El Grupo de Podemos en el Parlamento de Andalucía llevará a la Cámara autonómica en forma de pregunta parlamentaria la invasión de parte del entorno protegido de la Hacienda Torre de Doña María, Bien de Interés Cultural (BIC) localizado en Dos Hermanas (Sevilla), por las obras de construcción de la ronda de circunvalación interurbana SE-40.

Así al menos lo ha asegurado la formación morada al impulsor de la investigación, el profesor del Departamento de Ciencias Agroforestales de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Sevilla (US) Alberto Juan, que llegó a esta conclusión durante el desarrollo de un trabajo elaborado en el marco del Máster Universitario en Ordenación y Gestión del Desarrollo Territorial y Local de la Facultad de Geografía e Historia de la Hispalense.

En este sentido, Juan ha confirmado a Europa Press que mantendrá una reunión con representantes de Podemos el próximo 1 de febrero para explicar al grupo parlamentario los pormenores de su investigación al objeto de proporcionarles el soporte argumental necesario para presentar la cuestión a la Cámara.

El tema de su trabajo era la afección de la SE-40 al paisaje urbano y rústico, para lo cual decidió centrarse en la Torre de Doña María, por la cercanía a su domicilio: en sus primeras pesquisas, iniciadas en 2011, ya pudo constatar que los trabajos del tramo "se comían la mitad del entorno, tan protegido como el bien".

La Ley del Patrimonio Histórico Español, al respecto, reza que un inmueble declarado BIC es "inseparable" de su entorno, debiendo considerarse sus relaciones con el área territorial a que pertenece, así como la protección de los accidentes geográficos y parajes naturales que lo rodean, y "sin que se pueda proceder a su desplazamiento o remoción".

La versión de Juan, que consultó asimismo con otro profesor de Topografía, Expresión Gráfica y Cartografía de la Escuela de Agronómicas, Emilio Ramírez, apunta que el problema es que la delimitación topográfica del entorno protegido de la Hacienda Torre de Doña María y su entorno no está bien definida en el decreto de declaración de BIC, ya que las coordenadas del mismo "no coinciden con el bien en sí ni con su entorno". "La definición topográfica debe ser establecida por un topógrafo, no por un arqueólogo", subraya.

Para este profesor, el problema surge cuando la Delegación Provincial de Cultura y Deporte de Sevilla, para realizar su informe sobre el proyecto de construcción de la autovía en su tramo Alcalá de Guadaíra-Dos Hermanas, "entiendo que por un error técnico sin ninguna intencionalidad", utiliza las coordenadas de los vértices del entorno protegido indicadas en la declaración de BIC en el nuevo sistema de referencia, pero para la imagen, sobre la que representa los vértices del entorno protegido, utiliza el sistema de referencia antiguo, por lo que la zona queda desplazada del bien e incluso el bien queda ubicado fuera del entorno, al estar representados en distintos sistemas de referencia geodésica.

RECLAMACIÓN ANTE CULTURA, GUARDIA CIVIL Y DEFENSOR

Pese a sus argumentos, Juan no ha logrado una actuación efectiva de la administración en cuanto al asunto. Tras notificar el asunto hasta en tres ocasiones a la Delegación Provincial de Cultura de la Junta en Sevilla, así como al Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil, sin recibir contestación, solicitó del Defensor del Pueblo su intermediación ante Cultura para que se le informara de la resolución adoptada respecto a los escritos presentados.

Tras varios requerimientos por parte de la Defensoría, Juan recibió de la Delegación informe sobre las obras de la SE-40 en ese tramo, donde se indicaba que la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla, en sesión de 11 de junio de 2008, informó favorablemente el proyecto de construcción, vista la "nula incidencia" en el entorno de la hacienda, ya que el trazado circula por el limite sur de las inmediaciones del BIC.

Después de esta respuesta y de otras actuaciones llevadas a cabo por la Junta, el Defensor del Pueblo dio por finalizada la actuación ante la "inexistencia" de elementos suficientes que pudieran dar lugar a una nueva intervención.