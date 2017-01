ALICANTE ACOGE EL II CAMPUS CIENTÍFICO DE ESPAÑA PARA ESTUDIANTES CIEGOS DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Etiquetas

Un grupo de jóvenes ciegos y con discapacidad visual grave afiliados a la ONCE, procedentes de varias comunidades autónomas, participarán del 3 al 5 de febrero en Alicante en el II Campus Científico accesible organizado por la ONCE a nivel estatal, en esta ocasión en colaboración con el departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de la Universidad de Alicante (UA).La actividad, que se realizará en el Centro de Recursos Educativos de la ONCE de Alicante el viernes y el sábado en horario de mañana y tarde, y el domingo por la mañana, tiene como objetivo proporcionar experiencias en el campo de las ciencias con el fin de fomentar en los jóvenes la cultura científica, proporcionales recursos y técnicas necesarias adaptadas para la realización de prácticas en los laboratorios de sus centros escolares, así como lograr una formación integral.En este Campus Científico participan alumnos de Andalucía, Aragón, País Vasco, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid o Comunidad Valenciana y durante los tres días de duración se desarrollarán actividades de campo, experiencias de laboratorio, charlas y conferencias del área de Geología.Los talleres que se prevén realizar son: Sismología, Paleontología, Microfósiles, Hidrogeología y Petrología. En todos ellos se pretende hacer accesible la experimentación para los alumnos ciegos y con discapacidad visual grave en el estudio del área a nivel práctico mediante la experimentación al aire libre y en prácticas de laboratorio.En el apartado de estudio de campo del Cabo de la Huerta, los participantes conocerán su evolución geológica, la formación del relieve de costa y los elementos que presenta el relieve, como fallas, diaclasas, estratos y fósiles, y en los talleres en los laboratorios de la universidad se simularán movimientos sísmicos (medios de detección y registros) e identificación de huellas de animales prehistóricos (tamaño, velocidad del animal), así como un estudio de sostenibilidad del jardín del campus de la UA mediante la utilización del acuífero de San Vicente. En esta segunda convocatoria, la ONCE ha querido realizar un monográfico de Geología poniendo de relieve la didáctica multisensorial de las ciencias que proporciona las herramientas necesarias para una correcta inclusión académica y un aprendizaje más adecuado a los alumnos con ceguera o discapacidad visual.Las actividades de formación tendrán lugar por las mañanas y se complementan por las tardes con otras de carácter lúdico, cultural y de convivencia entre todos los participantes, para fomentar también valores como la solidaridad, la amistad, la tolerancia y el respeto.El programa arrancará con una conferencia inaugural, el mismo día 3, a cargo de Pedro Alfaro García, doctor en Geodinámica Interna del Departamento de Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente de la Universidad de Alicante.