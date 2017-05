(AMPLIACIÓN) LOS EXPERTOS DEMUESTRAN LA RELACIÓN ENTRE EL ‘CASTOR’ Y LOS TERREMOTOS

Etiquetas

- La instalación no se volverá a poner en marcha, pero no se desmantelará todavía. El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, anunció este miércoles que los expertos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y de la Universidad de Harvard han demostrado la vinculación entre los terremotos y la actividad del almacén ‘Castor’, por lo que no se volverá a poner en marcha, aunque descartó proceder ya a su desmantelamiento, porque su situación es estable.En unas declaraciones a la prensa en el Congreso de los Diputados previas a la rueda de prensa convocada en el Ministerio para presentar el informe, Nadal afirmó, sobre el desmantelamiento, que “cuando se pueda hacer se hará”.Además, destacó que los informes han concluido también que fue correcta la decisión de dejar de inyectar gas en el almacén, así como que los estudios previos y posteriores a los terremotos cumplieron la normativa.A este respecto, los expertos estadounidenses recomiendan, ante futuros proyectos de este tipo, incrementar la exigencia legal de los informes para que sean más efectivos, incorporando una perspectiva tridimensional que reúna estudios geológicos, sismológicos y de ingeniería.Por otro lado, pese a considerar correctos los estudios posteriores realizados por el Instituto Geológico Minero (IGM) y el Instituto geológico Nacional (IGN), concluye que los terremotos se produjeron en una falla distinta, concretamente en la de Amposta.Por todo ello, el Gobierno, según explicó Nadal, mantendrá la instalación en hibernación. “Lo mejor por ahora es mantener las cosas como están, ya que hay tanto riesgo por inyectar gas como por sacarlo”, dijo.“No puede volver a funcionar, pero tenemos mucho tiempo por delante para tomar una decisión”, continuó el ministro, quien indicó que será necesario realizar nuevos informes antes de proceder a su desmantelamiento.Por su parte, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, explicó, durante la rueda de prensa, que el informe será analizado por el Ministerio y que será remitido al Tribunal Supremo, donde se está juzgando lo ocurrido con el almacén.Preguntado por la posibilidad de que dicho informe, que ha tenido un coste de 200.000 euros, pueda demostrar dolo o negligencia en la construcción, Navia considera que “no era previsible con un estándar de rigor razonable que en ‘Castor’ ocurriera lo que ocurrió”.Para Navia, el informe “no altera sustancialmente el proceso de indemnización seguido con ‘Castor’” y “ratifica la prudencia de la opción que se tomó en septiembre de 2014 de interrumpir las operaciones”. “Fue una decisión prudente y razonable”, destacó.Este almacén subterráneo de gas, situado frente a las costas de Vinarós (Castellón), entró en hibernación preventiva en octubre de 2014 tras la serie de terremotos que se produjeron en la zona durante los trabajos previos para que dicho almacén pudiera empezar a recibir combustible.Como consecuencia, el Ejecutivo reconoció una compensación de 1.350 millones a la promotora, Escal UGS, participada por ACS, que ha sido asumida por Enagás para posteriormente ser retribuida durante 30 años por el sistema gasista. Además, el mantenimiento en hibernación de la plataforma representa un coste anual de 15,7 millones de euros.