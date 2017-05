Angel Moreu (IBM): "Las empresas no deben cuestionarse si necesitan 'cloud', tienen que preguntar que 'cloud' necesitan"

Etiquetas

El servicio de 'cloud' o de computación en la nube es una de las grandes apuestas de IBM para sus clientes debido a su importancia para las empresas de la era digital, como afirma Angel Moreu, directora de IBM Cloud España, en una entrevista a Portaltic. "El 'cloud' es la diferencia entre ser hoy y ser mañana, entre ser disruptor o si te van a disruptir".

IBM ha participado en la última edición de Digital Enterprise Show (DES 2017) en Madrid, donde ha presentado sus avances en la nube cognitiva e inteligencia artificial y sus aplicaciones. "La cuestión detrás de estos proyectos es cómo aplicar el mundo físico en el mundo digital", destacó la directiva en el marco del congreso.

Moreu tiene claro que el momento de plantear si las empresas deberían adquirir servicios en la nube ya está superado. "Las empresas no deben cuestionarse si necesitan 'cloud'". En su lugar, "deben preguntarse qué 'cloud' necesitan", destaca la directiva de IBM.

En este sentido, la solución de la empresa estadounidense IBM fue la creación de Bluemix, un sistema que ofrece a los clientes las características de la nube privada y pública en un 'cloud' híbrido. De esta forma, el cliente puede personalizar su nube dependiendo de sus necesidades. Un sistema pensado tanto para empresas grandes como para 'startups', según apunta Moreu.

La elección entre 'cloud' pública, privada o híbrida depende de muchos factores como el sector o el camino de transformación digital, como explica la directiva de IBM. Por ejemplo, las grandes empresas pueden tener sus propios datos en una nube privada mientras se benefician de los modelos de transformación digital de IBM.

CAMBIO A MODELO 'CLOUD'

En este sentido, la transformación digital de las empresas a 'cloud' es otro de los caminos a seguir por la compañía norteamericana. "La administración pública y las grandes empresas no pueden transformarse totalmente a la nube porque nacieron antes de esa época", destaca la directiva de IBM, aunque aclara que este factor no impide que haya un camino de adopción. "Hay que transformar lo que se pueda a 'cloud'. Lo fundamental es no tirar la inversión de empresas en miles de líneas de códigos y que para hacer un cambio no haya que tocarlo todo", explica.

Este modelo cambia casi radicalmente si se habla de empresas nacidas en la era digital. Según Moreu, las 'startups' no pueden permitirse adquirir maquinaria y Centros de Proceso de Datos (CPD) para guardar su información en la nube. Por ello, IBM pone a la disposición de estas empresas digitales sus propios CPD --más de 50 en todo el mundo-- para su gestión y almacenamiento de datos e información, ya sea de forma pública o privada.

Uno de estos centros de proceso de datos de IBM se encuentra precisamente en España, concretamente en la localidad barcelonesa de Cerdanyola del Valles, desde el 2013. "Para IBM España es un centro muy importante por los puestos de trabajos que generó y por la cantidad de clientes que lo solicitaban". Clientes entre los que destaca la Generalitat de Catalunya, como primero organismo en hacerlo, o Coca-Cola, Alfonso Domínguez o SAP, entre otros.

SEGURIDAD EN LA NUBE

A primera vista, estos CPD de IBM podrían ser un suculento objetivo para perpetradores de ciberataques como 'Wannacry', debido a la gran cantidad de información privada de empresas que almacenan. No obstante, la protección de los centros y el sistema 'cloud' de IBM se asegura "con una gran inversión en seguridad interna y externa", destaca Moreu.

"Si se detecta un ataque, se bloquea el servicio y se siguen las recomendaciones de seguridad", unas directrices que, como asegura la directiva, salvaron a IBM y a sus clientes en 'cloud' de ser afectados por el ransomware 'Wannacry'.

Para demostrar la eficacia de sus propio sistema de seguridad, IBM Cloud realiza "hackeos éticos" a los centros de datos de sus grandes clientes. "De esta forma, las empresas pueden comparar que el ataque afecta a sus CPD pero no a los de IBM", señala la responsable de Cloud.

ACUERDOS Y ALIANZAS DE IBM

Además de gestionar datos de grandes empresas como La Caixa, El Corte Inglés o Whatsapp, IBM Cloud también ha acordado alianzas comerciales con Twitter y Facebook. "Con Twitter estamos aprendiendo a extraer inteligencia de los datos, y a cambio aplicamos una plataforma de tuits en Bluemix", destaca Angel Moreu, quien también señala que el principal beneficio es la mejora en la tecnología de su nube cognitiva.

Otra de las grandes alianzas de IBM ha sido con la empresa de software VMware, uno de los grandes responsables de la construcción del 'cloud' de IBM. "Hay empresas tan grandes que su transformación íntegra a la nube requeriría de una reingeniería completa", destaca Moreu, y añade que el papel de VMware en este sentido "es facilitar el viaje a 'cloud' sin tocar el sistema interno".