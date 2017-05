Confirman que dentro de las zonas árticas viven más perros que personas para ayudarse a sobrevivir mutuamente

Etiquetas

'Desafío Ártico', una aventura en la que sus participantes, entre ellos, Manuel Calvo Ariza, el explorador polar más joven de la historia de España a sus 17 años, han recorrido el norte de Groenlandia para censar a los perros groenlandeses de la zona y concienciar sobre la tenencia responsable, historia y cultura del perro y sobre el cambio climático; ha confirmado que dentro de las zonas árticas viven más perros que personas en una relación en la que se ayudan a sobrevivir mutuamente.

Así, de los cuatro pueblos habitados que han visitado los exploradores, se ha confirmado que en esta zona viven más perros que personas. En un clima tan inhóspito, perros y humanos se ayudan mutuamente para vivir en una relación simbiótica para superar las condiciones climatológicas tan adversas.

Una de las características de esta población canina es la homogeneidad morfológica de la raza con respecto a la costa este y sur de Groenlandia.

En concreto, en una zona con un total de 1.210 personas existen 1.420 perros, por lo que corresponde a 1,17 perros por habitante, según han informado a través de un comunicado.

Tiendanimal ha anunciado los resultados de la expedición polar 'Desafío Ártico', y además, al igual en las expediciones anteriores, se han recogido muestras biológicas para la Universidad de Málaga (UMA) destinadas a seguir investigando este fenómeno.

Así, a la preocupación por el cambio climático ha hecho que Tiendanimal y Maratón Dog, comprometidos con el medio ambiente y solidarizados con el pueblo Inuit, que sufre las consecuencias irreversibles del cambio climático, hayan basado especialmente sobre este punto esta nueva expedición al Ártico a fin de completar la información que ya se proporcionaron en pasadas ediciones a la Universidad de Málaga.

Esta institución ya ha apuntado, a raíz de los datos de otras expediciones anteriores, muchas curiosidades y diferencias entre las bacterias y otros elementos orgánicos de los perros groenlandeses, primitivos y aislados en pureza de otras razas caninas, respecto de los que conocemos en otras latitudes.

Manuel Calvo Villena, líder de la exploración 'Desafío Ártico', ha asegurado que "ha sido todo un honor para mí y para Tiendanimal, la empresa que patrocina esta expedición, realizar este Desafío un año más en el que, además, he sigo testigo directo de cómo mi hijo se ha convertido, superando el reto con creces, en el explorador polar más joven de la historia de España".

"Es un sentimiento de satisfacción por los objetivos logrados y del orgullo que siento por el joven Manuel", ha incidido, al tiempo que ha destacado que "desde el momento en el que volvemos a Málaga, ya estamos preparando el 'Desafío Ártico 2018'".

Por su parte, Manuel Calvo Ariza, explorador de 'Desafío Ártico' y recién proclamado explorador polar más joven de la historia de España, ha asegurado que "ha sido un viaje del que he aprendido mucho y que me servirá para valorar todo lo que aquí tenemos y que hasta ahora no le daba importancia. Ha sido una experiencia fascinante".

Manuel Calvo Ariza, joven de 17 años que ha participado en esta aventura, ostenta ya el título de ser el explorador ártico más joven de la historia de España a su vuelta de los 22 días en los que ha recorrido más de 400 kilómetros en un ambiente con temperaturas entre los menos 20 y los menos 32 grados.

'Desafío Ártico' es un proyecto enmarcado dentro de su programa 'Tiendanimal Educa', en la que la compañía y la asociación Maratón Dog trabajan para promover la educación de niños y jóvenes sobre la tenencia responsable de animales.

Las zonas visitadas durante la expedición han sido, por orden: Qaanaaq, Bowdoin Fiord, Humboldt Glaciar, Josephine Peary Island, Qeqertat, Savissiavik, Kangeq, Qeqertarssuaq, Neqe y Siorapaluk. En la escala que realizaron los exploradores en Illulisat visitaron el Eisfiord en la bahía de Disko, el mayor glaciar del hemisferio norte, que lanza al mar 35 kilómetros cúbicos de icebergs al mar cada año.