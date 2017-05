Ingenieros industriales lamentan que los arquitectos "se resisten a aceptar el marco europeo de educación superior"

Etiquetas

El Colegio de Graduados en Ingeniería de la rama industrial, Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales de Sevilla ha lamentado que los arquitectos "se resisten a aceptar el nuevo marco europeo de educación superior".

En una nota, el colegio ha lamentado que los arquitectos "quieren inducir a confusión", y ha dejado claro que los ingenieros técnicos industriales, actuales graduados en Ingeniería, "son la referencia

de ingeniería a nivel europeo y no pueden permitir que se dañe su imagen profesional con informaciones sesgadas de un hecho particular, apoyado en una sentencia que no es firme y está recurrida en base a sentencias del Tribunal Supremo de mayor rango, como anula el Código de la

Edificación, muy a pesar de los arquitectos".

Lamentan que "se han realizado manifestaciones que atacan de manera directa a la profesión que históricamente ha sido la de referencia en la legalización de actividades y puesta en marcha de instalaciones industriales en la provincia de Sevilla".

A su juicio, este "ataque", es "fruto de la desesperación de aquellos que han visto mermada su actividad profesional y no ven otra salida que desacreditar a otros colectivos profesionales que legítimamente y con plenas atribuciones profesionales desarrollan un trabajo impecable".

"Es evidente que comentarios como 'técnicos medios' es una visión anclada en el pasado de personas que rigen colectivos profesionales que se niegan a evolucionar con los tiempos y a aceptar un espacio único europeo de educación superior (proceso de Bolonia), donde precisamente los graduados en Ingeniería de la Rama Industrial gozan en Europa de plenas atribuciones profesionales y del acceso al máximo nivel en las

administraciones públicas", ha añadido el colegio.

Éste rechaza esas "falsedades" sobre las atribuciones de su colectivo e insiste en que "que en ningún caso se podrá revocar la licencia de actividad por la administración, mientras instancias superiores, Tribunal Supremo, no diga lo contrario".