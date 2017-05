El Museo de la Ciencia y el Cosmos acoge una conferencia sobre la existencia de la materia oscura

Etiquetas

El Museo de la Ciencia y el Cosmos acoge este viernes a las 19.00 horas una conferencia con entrada gratuita titulada '¿Existe la materia oscura?', a cargo de los investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) José Alberto Rubiño y Martín López Corredoira, y que será moderada por el director del Museo, Antonio Mampaso.

Los astrofísicos llaman 'materia oscura' a aquella que ejerce atracción gravitatoria sobre estrellas y galaxias, pero que no se detecta con la tecnología actual en ninguna banda del espectro electromagnético: ni en la luz visible, ni en el infrarrojo, ni en radio, ni rayos X. El astrónomo Fritz Zwicky popularizó ese nombre en 1933 y, desde entonces, se ha intentado averiguar sin éxito qué es realmente la materia oscura. De existir, sería el componente mayoritario (85%) de toda la masa del universo.

José Alberto Rubiño y Martín López Corredoira debatirán sobre este aspecto del universo con la presentación y el análisis crítico de las dos hipótesis con las que hoy trabajan los investigadores: una, que existe algún tipo de materia oscura compuesta probablemente de partículas elementales, aún desconocidas, que producen la atracción extra que se observa, y otra, que las leyes de la gravitación de Newton y Einstein deberían cambiarse de modo que expliquen adecuadamente las observaciones.

Jose Alberto Rubiño Martín es doctor en Ciencias Físicas, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias y profesor del Máster de Astrofísica de la Universidad de La Laguna. Su campo de investigación es la Cosmología, y en particular, el estudio del fondo cósmico de microondas, la estructura del universo a gran escala y la física de los primeros instantes del universo. Es responsable científico del proyecto Quijote y coordinador de uno de los grupos de ciencia de la misión Planck, de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Martín López Corredoira es doctor en Ciencias Físicas y en Filosofía; investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Sus principales áreas de investigación son la morfología y dinámica de la Vía Láctea y la cosmología observacional. Es autor o coautor de los libros 'La cosmología en el siglo XXI: entre la física y la filosofía' (2012), 'The Twilight of the Scientific Age' (2013) y 'Voluntad. La fuerza heroica que arrastra la vida' (2015).